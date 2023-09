La voie du glaive – Les frères furieux

Les frères furieux est le premier tome de la nouvelle série La voie du glaive, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée, de Vincent Brugeas, Emmanuel Herzet et Benoît Dellac, parue en septembre 2023, qui présente un péplum maîtrisé et un récit d’aventures rythmé.

Dans l’arène de Ravenne, sous le règne des Flaviens, deux gladiateurs se battent. Lento pense que Sutura devrait surveiller ses appuis. Tout comme il devrait faire attention à sa garde et à relever son bouclier ! Lento croit que si son camarade lui rend la tâche trop facile, le public se lassera. Sutura affirme que les spectateurs vont se lasser, s’il reste le dos collé au mur. Lento lui rappelle que s’il travaillait mieux leurs enchaînements, il ne se retrouverait pas dans ce genre de situation. Il finit par reconnaître que Sutura est rapide et intuitif, mais que cela ne suffira pas. Alors qu’il pointe son glaive, vers Sutura, ce dernier laisse tomber son bouclier et jette son casque à terre. Lento lui demande de remettre son casque tout de suite, sinon il pourrait le tuer, sans le vouloir ! Mais sutura ne veut rien entendre et s’élance…

Lento et Sutura sont comme deux frères, ils sont surnommés les Frates furentes, les frères furieux. Ils gagnent peu à peu le cœur de la population de Ravenne, avec leurs combats. Leur avenir semble radieux, car ils vont bientôt rejoindre les arènes de Rome… La bande dessinée présente deux frères de cœur, qui se sont toujours entraidés, depuis l’enfance. Ils se retrouvent gladiateurs et aspirent à de grands projets, à Rome. Aussi, ils tentent d’amasser un peu d’argents, entre combats de gladiateurs et combats clandestins. Mais tout va basculer, lorsque leur commanditaire habituel va se faire tuer sous leurs yeux… Le récit est captivant, bien rythmé et offre une course-poursuite assez haletante. Les deux héros, très différents, se complètent, et une grande amitié les réunit. Le récit d’aventures débute assez bien, offrant son lot de combats et de complots. Le dessin est tout aussi réussi, un son trait énergique.

Les frères furieux est le premier tome de la nouvelle série La voie du glaive, des éditions Le Lombard. Un album captivant et entraînant, qui se lit facilement, avec une narration oscillant entre les deux héros. Le récit invite à suivre deux frères de cœur entre la lumière des arènes et les ombres des bas-fonds.

