A quelques encablures d’Avignon, sur le mont Andaon, rive droite du Rhône, se dresse l’abbaye de St André dans l’enceinte du fort Saint-André

elle domine Villeneuve-lez-Avignon, l’abbaye bénédictine et royale de Saint-André ouvre aux visiteurs ses somptueux jardins en terrasses et son palais abbatial.

La visite est intéressante à plusieurs niveaux :

Un panorama exceptionnel sur Avignon et le Palais des Papes, , les Alpilles, le mont Ventoux, la vallée du Rhône

Pour se plonger dans l’histoire de l’abbaye qui débute au VI e siècle

Un très beau jardin avec de nombreuses plantes aromatiques

un bar avec des chaises longues, vous permettant de profiter du panorama

Mont Andaon

Le mont Andaon est situé sur la rive droite du Rhône.

Il a été une position stratégique car sécurisé. Avec ses 68 m de haut, il était bordé par le Rhône sur son côté Est et des fortes pentes sur son côté Ouest.

« Le Rhône baigna en effet le pied Est du Mont Andaon jusqu’au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, le fleuve coule beaucoup plus à l’Est de Villeneuve, son lit ayant reculé de quelque huit cents mètres, créant ainsi la riche plaine alluvionnaire de l’Abbaye » [Wikipedia]

Au VIe siècle, l’ermite sainte Césarie se retire dans une grotte du mont Andaon. Elle est enterrée dans le cimetière sur le côté de la colline.

Une abbaye de bénédictins est créée sur ce lieu, en regard de la vénération autour du tombeau de sainte Césarie.

Les périodes fastes pour cette abbaye placée dans un endroit stratégique ont été le XIIIe et XIVe siècles, et de 1630 jusqu’à la Révolution, avec l’installation de la Congrégation de Saint-Maur. Après avoir servi d’hôpital militaire, un marchand de biens en devient propriétaire.

Au XIXe une congrégation s’y installe puis le peintre Louis Yperman.

En 1915, Elsa Koeberlé, poétesse découvre le lieu. Alsacienne, ses biens sont gelés pendant la guerre de 1914-1918 ; elle acquiert le bien, par le biais l’artiste et collectionneur Gustave Fayet.

Elsa Koeberlé et sa compagne Génia Lioubow, également Artiste, restaurent l’abbaye.

Elles créent un jardin italien, avec marbres, bassins et pergola ombragée par des glycines.

Depuis 1950, la petite-fille de Fayet Roseline Bacou et ses descendants, remettent en état l’abbaye et l’ont ouvert au public.

En 1947, l’abbaye Saint-André et ses jardins, a été classée Monument Historique.

En 2014, les jardins ont reçu le label “Jardin remarquable”.

Photos à partir du site : https://www.abbayesaintandre.fr/