Lord Gravestone – L’Empereur des Cendres

L’Empereur des Cendres est le troisième et dernier tome de la trilogie Lord Gravestone, des éditions Glénat, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris et Nicolas Siner, qui vient présenter la fin de cette aventure fantastique épique et sombre.

John vient de tuer Tibbett. C’est ce qu’il vient de réaliser. Il se demande comment cela est possible. Théophile, blessé, explique que cela est une longue histoire. Tibbett savait très bien quels risques il prenait. Il a fait cela pour John et le sauver de Camilla. Théophile affirme que John aurait dû la tuer lorsqu’il en a eu l’occasion… Puis, John demande pourquoi il n’a pas su pour Tibbett, pendant toutes ces années, et qu’il n’a pas été mis au courant de sa véritable nature. Théophile répond que Tibbett était une carte importante pour le protéger de Camilla. Une carte qu’il fallait jouer au bon moment, aussi, personne ne devait savoir ! Malheureusement, son sacrifice n’a pas suffi. Puis, Théophile explique comment Tibbett et le père de John se sont rencontrés. Il y a de nombreuses années, Luther traquait, sans relâche, les derniers Haut-gris d’Alba…

Le récit reste captivant et bien découpé, offrant une histoire sombre. Malgré le retour de Mary, qui redonne espoir à John, les faits sont dramatiques. Tibbett est mort et Camilla représente toujours une menace. De plus, elle porte l’enfant de John… La vampire passe un pacte avec Basileus, et trouve refuge pendant sa gestation. Pendant neuf mois, Théophile, Mary et John vont patienter difficilement et tenter de retrouver la cache. La bande dessinée oscille entre les protagonistes, offrant une belle dynamique de lecture. Le récit dramatique et sombre puise dans la fable vampirique, proposant une écriture moderne et dynamique, très plaisante. Les rebondissements, l’espoir, le tiraillement du héros entre deux femmes rythment également le récit captivant. Le dessin reste aussi plaisant et moderne, avec une ambiance sombre et un trait dynamique.

L’Empereur des Cendres est le troisième et dernier tome de la trilogie Lord Gravestone, des éditions Glénat. Un final captivant et puissant, où le héros reste tirailler, où l’amour et le destin semblent très lier, malgré les espoirs et les combats de chacun.

