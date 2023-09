Boréade: Le trio gagnant pour les peaux grasses

Dites adieu aux problèmes de peau grasse avec la gamme Boréade! Cette trilogie de produits spécialement formulée pour les peaux mixtes à grasses s’impose comme un incontournable pour celles et ceux en quête d’une peau nette, apaisée et matifiée. Découvrons ensemble ces pépites !

Boréade CL Crème Lavante (200 ml, 11,90€):

Un coup de cœur assuré pour ce nettoyant doux et efficace. Avec une teneur de 96% d’ingrédients d’origine naturelle, cette crème lavante est un véritable trésor.

Sa texture crémeuse se transforme en une mousse onctueuse, faisant des merveilles sur les peaux grasses à tendance acnéique, y compris celles fragilisées par des traitements desséchants.

Elle assainit l’épiderme, régule l’excès de sébum et prévient l’apparition des imperfections. Votre peau est fraîche, douce, apaisée, et revigorée pour toute la journée.

Utilisez-la matin ou soir, spécifiquement sur les zones à traiter pendant une période de 2 à 6 mois.

Boréade M Soin Séborégulateur Matifiant (40 ml, 14,90€):

La brillance n’a qu’à bien se tenir avec ce soin matifiant. Grâce à son complexe triple action S.M.A ((Séborégulateur, Matifiant, Antibactérien) et aux poudres absorbantes, cette crème légère et fraîche limite l’excès de sébum et resserre les pores dilatés.

Elle hydrate également, apaise la peau tout en la matifiant durablement. Le fini est mat et la texture est légère, ce qui en fait une excellente base de maquillage.

Les imperfections sont réduites et votre peau respire la santé.

Utilisez-le matin et soir pour dire adieu à la peau brillante.

Boréade SL Soin Lissant (40 ml, 16,90€):

C’est le sauveur des peaux adultes en proie à l’acné et aux premières rides. Appliquez ce soin matin et soir pour une action anti-acnéique et anti-âge efficace.

Grâce à son complexe S.M.A., il corrige les imperfections persistantes, resserre les pores et lisse les premières rides. Les AHA à libération prolongée exfolient délicatement, tandis que les vitamines E et C, associées à l’hydrolysat de maca, travaillent sur la réduction des rides.

Les peptides de quinoa apaisent, offrant un confort immédiat. Votre teint est unifié, les imperfections réduites, et votre peau est sensiblement plus lisse et ferme.

Chaque produit Boréade a été conçu avec une attention minutieuse aux détails, garantissant une efficacité remarquable tout en restant doux sur la peau. Leur utilisation combinée promet une amélioration significative de la qualité de la peau, repoussant les limites de ce que vous pouvez atteindre dans votre routine de soins.

Avec Boréade, chaque jour est un pas de plus vers la peau dont vous avez toujours rêvé. Soyez prêts à vous regarder dans le miroir et à adorer ce que vous voyez, car Boréade est là pour transformer votre peau et, par extension, votre confiance en vous !

Pour acheter les produits Boréade, c’est par ICI >>