Florence By Mills, la routine skincare parfaite

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de découvrir la marque Florence by Mills, créée par Millie Bobbie Brown, plus connu pour avoir été repérée dans Stranger Things (dans le rôle de n°11). Nous allons vous faire découvrir quelques produits iconiques de la marque.

Nettoyant visage Clarifiant – 16€

Alors tout d’abord, pour éliminer toute impureté, il est fortement conseiller de bien nettoyer sa peau. Avec ce nettoyant visage clarifiant, vous allez être conquise !

Son format mousse est très pratique. Un coup de pompe, vous appliquez sur visage mouillé, vous frottez, un coup d’eau et hop votre peau est toute belle ! En plus, son odeur est à tomber par terre, vous êtes directement transporté en provence.

Ce nettoyant visage moussant enrichi en Niacinamide aide à contrôler l’excès de sébum, tandis que l’acide salicylique diminue l’apparence des pores. Les acides glycolique et lactique exfolient les couches supérieures de la peau pour une peau plus douce ! Voila qui est dit !

Masque à décoller coup d’éclat – 23,90€

J’adore ce masque coup d’éclat ! Il vous faudra quand même un peu de temps dans votre salle de bain (environ 30 minutes) mais cela vaut le coup. Il suffit d’appliquer une grosse couche sur le visage (en évitant le contour des yeux et des sourcils) et d’attendre que le masque sèche. Ensuite, vous pourrez le décoller tout doucement. Ne vous en faites pas, cela ne fait pas mal en le décollant !

Avec sa formule peel-off or rose irisé est enrichie en extrait d’eau de lys, le masque va apaiser et nourrir votre peau. L’extrait de camomille va calmer votre peau tandis que l’hamamélis présent dedans va équilibrer la production de sébum. Vous allez adorer j’en suis certaine.

Masque purifiant Clear the way – 19€

Vous préférez un bon masque de boue plutôt qu’un masque décollant ? Pas de souci, Florence by Mills a ce qu’il vous faut ! Il vous faudra quand même 15 minutes pour voir les résultats.

Appliquez une bonne couche de boue sur votre visage, évitez bien évidemment le contour des yeux et laissez reposer 15 minutes. Nettoyez ensuite à l’eau claire et hop une belle peau toute nettoyée !

Ce masque à la poudre de charbon et à l’acide salicylique permet de retirer les impuretés de la peau afin de désobstruer et diminuer l’apparence des pores. L’argile de Kaolin exfolie en douceur sans assécher la peau tandis que l’huile de lavande et d’arbre à thé aident à apaiser la peau. Le combo parfait pour une peau au top.

Lotion tonique clarifiante – 19,50€

Une fois que vous avez bien nettoyé votre peau, vous devez resserrer un peu vos pores avec une lotion tonique. Alors c’est tout naturel que l’on vous propose la lotion tonique clarifiante de la même gamme ! En plus, elle va rééquilibrer les peaux grasses et réduire l’apparition de rougeurs. Très simple d’utilisation, il vous suffit de prendre un coton (ou une lingette lavable), de pomper un coup pour obtenir la bonne dose et d’appliquer sur votre visage !

Enrichie en ingrédients matifiants qui contribuent à équilibrer le niveau de sébum, la lotion va permettre d’empêcher votre peau de briller et d’avoir des boutons sur la peau ! Un gros plus vous vous en doutez ! Sensation fraicheur garanti grâce à ses eaux de camomille et de concombre.

Crème Hydratante – 19,50€

Maintenant, place à la crème hydratante ! Jamais on ne sort sans, bien évidemment ! Avec sa formule légère et soyeuse, votre peau va être nourrie tout en ayant un bel éclat frais et rosé avec cette crème hydratante. Grâce au mélange de lotus égyptien, le niveau de sébum va être contrôler, en bref à vous la jolie peau de pêche !

Il vous suffit juste d’appliquer une petite couche sur votre visage et hop, vous voilà parer pour une belle journée !

Il ne vous restera plus qu’à vous maquiller maintenant !

Rouge à lèvres liquide mat – 16€

Si vous voulez un joli rouge à lèvres mat qui tient une bonne partie de la journée, arrêtez vous, on a trouvé le produit qu’il vous faut !

Généralement, les rouges à lèvres mat ne sont pas hydratants et laissent vos lèvres toutes sèches. Ici, ce n’est pas le cas grâce à sa formule hydratante. C’est la formule mousse légère et non desséchante à l’huile de rose musquée qui va aider à adoucir et à revitaliser les lèvres. En plus, l’application est très facile grâce à l’embout mousse. Disponible en huit teintes audacieuses mais faciles à porter, vous serez la star de la journée à coup sûr.

On retrouvera la marque Florence By Mills chez Nocibé mais aussi Sephora. Mais rien ne vous empêche aussi de l’acheter directement sur le site de Florence By Mills.