2 nouveautés dans la collection Livre et Puzzle

Les Éditions Usborne propulse les jeunes esprits curieux dans un voyage interactif à travers les rouages de l’histoire des trains et les géants mécaniques des chantiers, grâce à ses nouvelles parutions dans la collection “livre et puzzle”. Un double divertissement inédit pour apprendre en s’amusant, illustré magistralement par Gabriele Antonini et conceptualisé par Sam Smith.

Le coffret “Les Trains” emporte les enfants à bord des légendaires locomotives qui ont marqué les époques. Du mythique Orient-Express à la Fusée de George Stephenson, le voyage est épique. Le puzzle de 49 pièces laisse éclore la joie de la découverte tandis que le livre associé enrichit cette aventure ludique d’informations précieuses. Les illustrations sont à la fois charmantes et instructives, faisant de la lecture une expérience immersive.

Chaque modèle de train est minutieusement décrit, sa vitesse et la date de mise en service méticuleusement documentées dans un encadré dédié. Les illustrations de Michael Hill en couverture ajoutent une touche rétro et authentique qui enchante.

Voyages ludiques sur rails et roues dans la collection Livre et Puzzle

Quant au coffret “Les Engins de Chantier”, la magie opère dès l’assemblage du puzzle. Les enfants se transforment en petits constructeurs, découvrant les monstres d’acier qui façonnent le monde. La mécanique des engins de chantier n’aura plus de secret pour eux. Le livre attenant ouvre sur un univers d’informations, avec pour chaque machine, un focus sur ses dimensions, son poids, sa puissance et sa vitesse maximale. Le réalisme des illustrations et la précision des données font de ce coffret une petite encyclopédie des chantiers, à la fois amusante et instructive.

Ces coffrets soignés sont une invitation à la découverte. La pédagogie se lie à la créativité, et le jeu devient vecteur d’apprentissage. L’éveil à des univers aussi différents que captivants se fait tout en douceur, en enclenchant la curiosité et en stimulant l’imagination des enfants. L’effort conjoint de Sam Smith et Gabriele Antonini a donné naissance à ces trésors éducatifs qui combinent harmonieusement le plaisir de la lecture et celui de la manipulation.

Avec “Les Trains” et “Les Engins de Chantier”, les Éditions Usborne enrichit son offre, renforçant sa position de précurseur dans l’univers des supports ludo-éducatifs. La fusion entre le texte informatif et le puzzle interactif éveille, sans conteste, une passion pour l’apprentissage et la découverte chez les jeunes aventuriers en herbe.