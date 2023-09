A l’aventure ! – Ed. Sarbacane

A l’aventure ! est un album jeunesse, de Davide Cali et Daniela Costa, paru aux éditions Sarbacane, en septembre 2023. Une aventure imaginaire, pour un petit garçon qui va partir pour la mer des Caraïbes, et embarquer dans un chariot-bateau…

Devant le miroir de la salle de bain, monté sur un tabouret, un petit garçon se dit qu’aujourd’hui, il va partir à l’aventure ! Sa destination est la mer des Caraïbes. Mais avant cela, il doit se préparer… Il met en chapeau, avant de rentrer dans son chariot, qu’il prend pour un bateau ! Ainsi, il traverse le salon. Pendant sa traversée, il fait bien attention aux requins. D’ailleurs, il en observe un avec ses jumelles. Un peu plus loin, un aileron est attaché au dos du chat. L’enfant aperçoit une île. Dans un couloir, il y a plein de plantes vertes. Cela représente la végétation dense de l’île que l’enfant explore maintenant…

Le récit est très plaisant, invitant les jeunes lecteurs à suivre l’aventure imaginaire du jeune garçon. Ainsi, il y a un décalage entre l’aventure vécue et l’image représentée. Cela offre un récit captivant et amusant, dans lequel les enfants peuvent facilement se projeter. La forme de l’imaginaire invite à vivre une belle aventure, pleine de rebondissements et de surprises, lorsque l’on est interpellé ! L’enfant s’adapte, fait des bêtises, s’amuse… Le texte reste adapté, très détaillé et doux, représentant la voix du jeune garçon intrépide. Un hommage à l’enfance, entre jeux, imaginaire, bêtises, pirates et exploration. Le dessin est tout aussi agréable, travaillé et détaillé, il oscille entre le réel et l’imaginaire du jeune garçon. Les couleurs sont chaudes et douces, pour cette belle aventure.

A l’aventure ! est un album jeunesse amusant, des éditions Sarbacane. Un ouvrage qui invite à l’aventure, en suivant un jeune garçon qui s’imagine partir pour les mers des Caraïbes… Un bel hommage à l’enfance et à la force de l’imaginaire entre le jeu et les bêtises !

Lien Amazon