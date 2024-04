Les recettes de Sandra avec le Cake Factory

Vous êtes l’heureux propriétaire d’un Cake Factory, mais vous vous sentez souvent en panne d’inspiration culinaire ? Dites adieu à vos tracas ! “Les recettes de Sandra au Cake Factory” est le graal culinaire que vous attendiez. Publié le 20 mars 2024 aux éditions Larousse et concocté avec passion par Sandra Thomann, ce livre est une véritable caverne d’Ali Baba pour les amoureux de la pâtisserie et de la cuisine, adaptée à votre compagnon de cuisine préféré.

Avec pas moins de 80 recettes, sucrées et salées, ce livre promet de transformer votre quotidien en un festin ininterrompu de saveurs. Imaginez démarrer votre journée avec des muffins moelleux aux bananes et flocons d’avoine, directement sortis de votre Cake Factory. Le goûter devient un moment d’excitation avec des rochers coco à faire fondre même les cœurs les plus durs. Et que dire des dîners ? Un carrot et butternut cake change la donne, tandis qu’un clafoutis aux tomates cerises apporte une touche de fraîcheur et de couleur à votre table.

Sandra Thomann ne se contente pas de vous livrer des recettes ; elle vous invite dans un monde où cuisine rime avec plaisir et facilité. Chaque recette, présentée sur une double page, est accompagnée d’images des ingrédients et d’une photo alléchante du plat fini. Vous n’avez plus à imaginer le résultat : il est là, splendide, prêt à être reproduit dans votre cuisine.

80 recettes à faire au Cake Factory

Du gâteau au yaourt aux pêches et framboises, parfait pour une douce fin de repas, aux cannelés au roquefort, idéaux pour surprendre vos invités à l’apéro, sans oublier les courgettes croustillantes au parmesan pour un accompagnement raffiné, ce livre couvre un éventail de créations culinaires qui plairont à tous.

“Les recettes de Sandra au Cake Factory” est un passeport pour une aventure gastronomique sans fin, où chaque plat devient une découverte. Sandra Thomann vous guide à travers un voyage culinaire où le Cake Factory devient votre meilleur allié pour régaler la famille et les amis, prouvant qu’avec les bons outils et un peu d’inspiration, la cuisine peut devenir une source de joie quotidienne.

C’est le moment de faire briller votre Cake Factory et de laisser libre cours à votre créativité culinaire. Préparez-vous à éblouir, à surprendre et surtout, à vous régaler !

