Carcajou – Ed. Sarbacane

Carcajou est un récit complet, d’Eldiablo et Djilian Deroche, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2024. Un western grandiose et sauvage qui mêle prospection, chasse à l’homme, pouvoir, ragot, mort, vengeance, croyance, passé douloureux, choix…

Un homme suit un indien à travers la forêt. Ils tiennent tous les deux un cheval et avance sans un mot, jusqu’au moment où l’indien s’arrête. L’homme s’arrête à ses côtés et lui demande si c’est ici. L’indien lui répond que c’est l’endroit. L’homme semble satisfait, il donne son dû à l’indien, avant de lui demander de s’en aller nonchalamment. L’indien ne comprend pas, car la mère de l’homme était une des leurs. Il ne comprend pas pourquoi l’homme métisse accepte de jouer le jeu de l’homme blanc. Le métisse répond que blanc ou indien, il s’en fiche, car il ne joue qu’à son jeu ! L’indien lui rappelle que la terre ne lui appartient pas, mais que ce sont les hommes qui lui appartiennent. L’homme ne l’entend pas de cette manière et sort un acte de propriété notarié qui affirme que cette terre lui appartient.

L’album est dense et fort bien découpé. Deux parties sont à découvrir dans ce thriller, ce western bien mené. Il qui présente, dans un premier temps, Carcajou, un métisse, orpailleur et ermite, qui vit tranquillement sur sa colline, éloigné de tous. Mais dans la bourgade en bas, Jay Foxton, entrepreneur sans scrupules, veut mettre la main sur cette colline, car les sols regorgeraient de pétrole. Entre appât du gain, superstitions populaires, coups bas, violence, chasse à l’homme et vengeance, la bande dessinée offre son lot de rebondissements et reste captivante, du début à la fin. Des ennemis jurés vont se faire la guerre dans une bourgade où tous vont en pâtir… La tuerie, la sauvagerie, la folie, les croyances, les corrompus s’entremêlent parfaitement dans ce western intéressant, bien mené et immersif. Le dessin reste assez simple, avec un trait fluide, mais sert parfaitement le récit, avec des jeux d’ombres.

Carcajou est un récit complet, captivant et bien mené, des éditions Sarbacane. Un western grandiose qui présente un thriller fascinant, avec des personnages travaillés, une histoire dense, un passé tortueux et une vengeance où la folie se mêle aux fantômes et croyances…

