Découvrez les familles de la ferme avec 5 puzzles intégrés

Craquez pour le nouveau trésor des éditions Langue au Chat :”Les familles de la ferme, 5 puzzles”. Ce livre va faire craquer vos bouts de chou ! Illustré par Marion Blanc est une aventure tout-carton qui invite les petites mains à explorer, assembler et s’émerveiller devant les animaux de la ferme.

Imaginez un monde où chaque page tournée ouvre la porte à une nouvelle rencontre des animaux de la ferme : vaches, poules, moutons, lapins et cochons.Chaque famille d’animaux de la ferme se présente avec charme et malice. Mais ce n’est pas tout ! Sur la page de droite, tenez-vous bien, votre enfant devient l’architecte de ces rencontres, en assemblant de deux à trois pièces de puzzle pour donner vie à ces familles adorables.

“Mes puzzles câlins – Les familles de la ferme” est plus qu’un imagier pour les petits dès 3 ans ; c’est un véritable outil de découverte et d’apprentissage. En manipulant ces grandes pièces de puzzle, conçues spécialement pour les doigts encore maladroits, votre enfant développe sa motricité fine d’une manière ludique et créative. Reconnaître les animaux devient un jeu d’enfant, et quelle fierté de pouvoir les assembler soi-même !

5 puzzles d’animaux de la ferme à assembler

Ce livre, c’est la promesse d’instants de complicité et de rires, où chaque puzzle résolu est une victoire et une nouvelle histoire à raconter. Marion Blanc, avec ses illustrations douces et accueillantes, invite à la rêverie et à l’apprentissage joyeux. Les animaux de la ferme n’auront plus aucun secret pour vos petits explorateurs, qui apprendront en s’amusant.

Offrir “Les familles de la ferme, 5 puzzles” à votre enfant, c’est lui ouvrir les portes d’un monde où la curiosité est reine et où l’apprentissage se fait dans la joie. C’est une fenêtre sur la vie à la ferme, où chaque animal, de la poule au cochon, devient un ami. Préparez-vous à des moments de partage inoubliables, car ce livre est un véritable appel à la découverte, au toucher, et à la magie des premières fois. N’attendez plus pour plonger dans cette aventure cartonnée !

