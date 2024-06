Plongez dans l’univers enchanté de la ferme avec “Les Animaux de la Ferme”, une nouveauté littéraire illustrée, parue le 3 mai 2024 aux éditions Rustica (dans la gamme rusti’Kids). Ce magnifique imagier sonore, composé par Pierre Palengat, est spécialement conçu pour éveiller les sens de votre bébé tout en lui offrant une expérience éducative et ludique.

“Les Animaux de la Ferme” est un imagier sonore qui présente six animaux emblématiques de la ferme : la vache, le cheval, la poule, le mouton, l’âne et le cochon. Chaque page est une explosion de couleurs vives et captivantes, parfaite pour attirer l’attention des tout-petits. Les illustrations sont soignées, mettant en valeur chaque animal dans son environnement naturel.

Ce livre est doté d’une fonctionnalité sonore qui permet à votre bébé d’écouter les cris de ces animaux en appuyant simplement sur les boutons interactifs. Imaginez le sourire émerveillé de votre enfant lorsqu’il entendra pour la première fois le meuglement de la vache ou le braiement de l’âne ! Cette interaction sonore rend la découverte des animaux encore plus immersive et amusante.

A la découverte des animaux de la ferme

Mais “Les Animaux de la Ferme” ne se contente pas de divertir. Il est également un excellent outil pédagogique. En écoutant les sons des animaux, les enfants apprennent à associer chaque bruit à l’animal correspondant, développant ainsi leur mémoire auditive. Les illustrations colorées et détaillées aident les petits à reconnaître et à nommer les animaux, tout en les initiant aux différentes couleurs. C’est une manière ludique et efficace de stimuler l’apprentissage précoce des tout-petits.

Les éditions Rustica, reconnues pour leur engagement envers l’éducation et le développement des enfants, ont une fois de plus prouvé leur expertise avec ce livre. Pierre Palengat a réussi à créer un univers sonore riche et authentique qui accompagne parfaitement les illustrations.

Ainsi, “Les Animaux de la Ferme” est idéal pour éveiller la curiosité et les sens de votre bébé. Ce livre promet de nombreux moments de plaisir partagé entre parents et enfants, tout en favorisant l’apprentissage et la découverte.

Ajoutez-le dès maintenant à la bibliothèque de votre enfant et laissez-le découvrir la magie de la ferme à travers ce superbe imagier sonore.

