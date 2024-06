La Palmeraie, le bar estival et éphémère de l’hôtel West End de Nice

Avec l’arrivée de l’été, les occasions de passer de bons moments en terrasse en famille ou entre amis ne vont pas tarder à se multiplier ! A Nice, l’iconique hôtel West End, sur la Promenade des Anglais, vient de rouvrir la Palmeraie, un bar éphémère situé au pied de l’établissement.

Depuis le 16 mai et pendant tout l’été, de 14h à 23h, la terrasse ombragée de la Palmeraie va accueillir Niçois et vacanciers pour une pause détente et rafraîchissante, accompagnée de savoureux cocktails et tapas. Les vendredis et samedis soirs, l’ambiance sera festive et musicale. La Palmeraie va proposer des concerts de chanteurs azuréens : Fanny Mendes, le duo Mofo, Jude Todd, Miane, Nicoline, Julie Mac Milian et bien d’autres.

De nombreuses soirées pendant l’été

En juillet et en août, tous les mardis, le groupe Brooklyn2Nice viendra ambiancer le bar avec son répertoire oscillant entre Funk, Soul, Rythm’n Blues.

Durant toute la saison d’été, il y aura des événements spéciaux pour la Fête de la Musique le 21 juin, la Fête nationale le 14 juillet ou encore pour le 15 août. Les clients pourront ainsi profiter de ce programme tout en sirotant l’une des boissons à la carte incluant des cocktails signature comme le 31 Prom (l’adresse de l’établissement), le Maitai du Siècle (le Siècle étant le nom du restuarant de l’hôtel West End), le Cointreau Spritz, le Pink Lover ou encore le So Fresh (sans alcool). Autre bonne nouvelle : des “Happy hours” seront proposées chaque jour de 17h à 18h.

Les plus gourmands pourront se partager des planches de charcuterie et de fromage ou différents tapas et, pourquoi pas, prolonger la soirée au restaurant attenant, Le Siècle.

L’Hôtel West End est situé 31 Promenade des Anglais. tel : 04 92 14 44 00