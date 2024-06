Coloriages pixels 100% fluo – Ed. Gründ

Coloriages pixels 100% fluo est un cahier souple, de la collection Temps calme, des éditions Gründ. Un nouveau cahier d’activités, paru en avril 2024, qui propose aux enfants de colorier de petits carreaux, pour faire apparaitre de jolis dessins en pixels, avec quelques cases fluos.

Le cahier souple débute avec un coloriage modèle. Les enfants sont invités à reproduire le dessin présenté, sur le quadrillage en-dessous. Il s’agit d’un homard, un dessin assez simple, agrémenté de quelques cases déjà coloriées en fluo. Une activité simple, qui demande du calme, de la concentration, pour pouvoir compter et colorer correctement le quadrillage. Le deuxième page présente une silhouette à colorier. Une consigne explique qu’il faut colorier chaque pixel de la couleur correspondante pour découvrir le dessin silhouetté. La troisième page propose un coloriage miroir. Les enfants doivent reproduire en miroir une moitié de dessin. Pour cela, le quadrillage et la numérotation peuvent aider, pour être sûr de reproduire correctement la moitié du modèle.

Les coloriages en pixels varient au fil des pages, proposant des activités diverses. En effet, restant autour des pixels et des cases à colorier, les coloriages changent régulièrement, proposant des approches différentes. Ainsi, les jeunes créateurs vont retrouver des coloriages mystère, miroir, silhouette et modèle. Des consignes simples et courtes, adaptées aux enfants, pour prendre le temps de faire un joli dessin, une belle création colorée. Les cases déjà fluos apportent une belle dynamique, tandis que les solutions, à la fin de l’ouvrage, permettent aux enfants de vérifier leur dessin ou de mieux se projeter et de choisir les motifs qui leur plaisent. L’activité est simple et le cahier, avec une trousse, facile à emporter, pour une soirée, ou un week-end !

Coloriages pixels 100% fluo est un cahier souple, des éditions Gründ, qui plaira aux enfants. Un univers kawaï et coloré, proposant divers coloriages pixels, avec une touche fluo qui apporte du peps, qui permettra aux enfants de se poser et de mettre en couleurs de superbes dessins.