Les brumes écarlates – Les rivaux

Les rivaux est le deuxième tome de la série Les brumes écarlates, paru aux éditions Glénat, fin avril 2024. Un récit fantasy, de Wu Qingsong, qui s’inspire du folklore chinois, proposant un univers complexe et riche, offrant une saga d’aventures époustouflantes.

Un grand sage et sa créature semblent regarder un nouveau combat. La créature explique que la cinquième troupe est la suivante, et que Jue Wuyou est parti en douce… Pour le guerrier, l’épreuve semblait être sans intérêt. Le grand sage affirme que ces épreuves qu’ils préparent n’ont rien d’un véritable combat, et n’accorder que peu d’importance à cela paraît compréhensible. C’est donc le disciple de Jue Wuyou qui mène l’équipe, se préparant aux choses sérieuses ! Les entités qui émergent des brumes écarlates, les dépouilles divines, constituent un obstacle majeur à l’accomplissement de la voie céleste. Aussi, pour combattre les dieux, il faut être prêt à se sacrifier à chaque instant ! La brume écarlate commence à coaguler en cadavre divin, des dieux antiques désormais sous le contrôle de ces brumes… Des combattants sont prêts à livrer bataille, et s’aperçoivent qu’ils ne vont pas affronter qu’un vulgaire Zhuning !

Le récit, découpé en plusieurs chapitres, reste très dense et riche, offrant une aventure épique et fantastique, à découvrir. Depuis des siècles, les brumes écarlates sèment la mort, mais certaines troupes d’élite tentent de la connaître et de les combattre. Même si tout cela semble vain, la connaissance et la découverte d’un artefact pourraient tout changer ! Une pierre qui permettrait de contrôler les brumes et de régner sur le monde… Ainsi, l’aventure est relancée, pour les différents personnages de cette bande dessinée et saga épique. En effet, le récit de fantasy, inspiré du folklore chinois, présente un univers assez complexe, avec son lot de personnages forts, de vaillants héros qui n’ont pas peur aux yeux. Le dessin et les combats sont la force de cet album captivant, au trait dynamique, et à l’ambiance colorée.

Les rivaux est le deuxième tome de la saga Les brumes écarlates, des éditions Glénat. Un récit de fantasy, inspiré du folklore chinois, proposant un univers riche et complexe, une aventure époustouflante, entre guerre, combat, dieux, espoir, créatures…