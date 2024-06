Rivière du Mât : Offrez l’onctueuse liqueur de crème et rhum pour la fête des pères

Pour cette Fête des Pères, offrez une expérience sensorielle unique avec L’Onctueux de Rivière du Mât, une série de liqueurs de crème et rhum qui transforment chaque dégustation en un moment exceptionnel. Cette nouveauté de la distillerie Rivière du Mât, leader des rhums gourmands de l’île de la Réunion, est une invitation à découvrir des saveurs riches et onctueuses, parfaites pour célébrer avec élégance. On vous en dit un peu plus.

Rivière du Mât, l’une des plus anciennes distilleries de la Réunion en activité depuis 1886, continue de marquer l’histoire avec ses créations uniques. Le Maître de Distillation y perpétue un savoir-faire ancestral, combiné à une démarche éco-responsable qui respecte et valorise les ressources de l’île.

La nouvelle gamme L’Onctueux propose deux recettes de liqueurs : Vanille Bourbon et Noix de Macadamia & Caramel. Chacune offre une palette de goûts riche et une texture crémeuse qui enveloppe le palais, promettant des moments de pur plaisir.

Rivière du Mât : deux nouvelles saveurs.

L’Onctueux Noix de Macadamia & Caramel, la star de cette saison, est un véritable délice pour les sens. Cette liqueur combine le goût intense et fondant de la noix de macadamia avec la douceur envoûtante du caramel, le tout relevé par des notes légèrement toastées. Visuellement, L’Onctueux Noix de Macadamia & Caramel se distingue par sa robe crème aux reflets bruns, promesse d’une riche dégustation. Au nez, l’intensité du caramelisé et du toasté prépare à une explosion de saveurs. En bouche, le croquant de la noix de macadamia s’allie parfaitement à la douceur du caramel, créant un équilibre parfait entre texture et goût. Idéale servie sur glace, elle révèle une onctuosité et une richesse de saveurs qui affolent les papilles et font de chaque gorgée une célébration. Tout en subtilité, vous allez adorer ces saveurs gourmandes !

À côté, L’Onctueux Vanille Bourbon évoque les origines réunionnaises du rhum avec ses notes vanillées et pâtissières, rappelant les arômes suaves et parfumés typiques de l’île. C’est une liqueur qui plaira par sa gourmandise.

Une saveur inégalée de liqueur de crème associée au rhum

Pour la Fête des Pères, ces liqueurs représentent plus qu’un cadeau ; elles sont une expression de luxe accessible et de convivialité. Présentées dans un flacon élégant de 70 cl, elles sont disponibles en grandes surfaces au rayon Liqueurs Modernes, à un prix conseillé de 13,45 €. Chaque bouteille promet de ravir les amateurs de rhums fins et de créations originales, faisant de ce présent un symbole de raffinement et de partage.

Alors, n’attendez plus pour découvrir la marque Rivière du Mât, et offrez à votre père une expérience gustative riche et mémorable. Que ce soit pour un après-midi détente ou une soirée spéciale, ces liqueurs sont parfaites pour savourer les petites joies de la vie, verre après verre.

Nous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et qu’il est à consommer avec modération.