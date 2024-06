Comme frères et sœurs – Editions Lito

Séduits en tout point par le livre jeunesse « Une maison pour l’hiver » de Lilas Nord et André Boos, nous avions hâte de découvrir l’album « Comme frères et sœurs ». Et sans surprise, ce dernier déborde également de tendresse. Il raconte la force des liens du cœur, cet amour qui grandit peu à peu pour quelqu’un qui ne fait pourtant pas partie de la même tribu.

Quelques mots sur l’histoire

« Comme frères et sœurs » raconte l’histoire de deux renardeaux nés dans la caverne d’une ourse. Comment est-ce possible que des renards naissent et grandissent entourés d’ours ?

Curieux de découvrir ces choses qui se cachent en dehors de la tanière, ils s’échappent et se laissent guider par ce qu’ils observent. Dans un premier temps, ils découvrent les sensations que cela fait de marcher dans la nature, les bruits, les lumières, les couleurs. Au fur et à mesure qu’ils se promènent, ils tombent nez à nez avec des animaux qu’ils n’avaient encore jamais croisés. La petite oursonne – leur sœur d’adoption – n’hésite pas à s’en mêler de façon à les protéger. Ils font plusieurs rencontres : lapins, vaches, rouges-gorges, et une vilaine pie qui n’hésite pas à leur dire qu’ils ne sont pas une vraie famille, car ils ne se ressemblent pas. Les renardeaux constatent qu’en effet la ressemblance physique est inexistante. Alors ils décident de partir, mais attention, le danger n’est jamais loin… Heureusement, la famille de cœur est toujours présente !

Notre avis sur « Comme frères et sœurs »

Le livre invite le lecteur à se rendre au cœur d’une nature bienveillante à la sortie de l’hiver. Quel plaisir de retrouver les illustrations d’André Boos qui prouvent à quel point il est attaché aux animaux. Ils sont tous représentés avec douceur, un régal pour les yeux. L’histoire, quant à elle, s’accorde en tout point à l’esthétisme. Une fois encore, les enfants vont être touchés par le message transmis par les auteurs. Un message qui raconte que les liens du cœur valent tout autant que des liens du sang. Ils constateront qu’il ne suffit pas de faire partie de la même famille pour se sentir chez soi, accompagné des gens que l’on aime et qui nous aiment.

« Comme frères et sœurs » est à retrouver aux Editions Lito.