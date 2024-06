Le Formidable Merwane Benlazar : c’est efficace, c’est auditif et c’est sérieusement drôle

Partagez





Devenir influenceur, c’est passé de mode. Aujourd’hui,”faire du stand-up” est la grande passion d’humoriste en herbe. D’un côté, on a Éric et Ramzy et leur Comedy Class dont la crème de la crème du stand-up de demain peine à convaincre. De l’autre, on a Le Formidable Merwane Benlazar qui plie le game.



La 1ère règle du stand-upper est d’imposer un personnage empathique, unique et charismatique. Merwane Benlazar opte pour le bon pote sympa, honnête et un peu impulsif. La 2ème, c’est d’avoir une écriture originale pour commenter la vie de tous les jours d’une manière extraordinaire. Merwane Benlazar déploie une zizanie de pensées profondes et hilarantes. Et il a ce don, ce regard complice qui, en un claquement de doigt, lui permet de capter son auditoire dans un joyeux bordel communicatif. La 3ème, la plus importante, est de se foutre des règles. Merwane Benlazar ne cherche pas à être consensuel. Il casse les codes du stand-up pour mieux nous retrancher dans des rires exutoires.

C’est efficace, c’est auditif

Merwane Benlazar a été élevé à la bonne école avec ses potes Roman Frayssinet, Fary et Panayotis Pascot. Encore faut-il réussir à se détacher de l’ombre de ses pères. Merwane Benlazar y parvient avec une facétieuse facilité. Ce bon pote se confronte sans gêne à une actualité déprimante. Plombée par des guerres, les pensées réactionnaires et extrémistes. Tout est polarisé, dans l’invective permanente. Comme englué dans un rejet primaire du vivre-ensemble. Merwane Benlazar tourne le dos à l’éternel observateur cynique pour s’affirmer comme un acteur engagé face aux absurdités qui rongent notre société.

Au lieu de se jouer du chaos régnant, ce Formidable Merwane Benlazar parvient à recréer des liens. A transformer nos individualités spectatrices en un groupe hétéroclite qui se respecte. “C’est efficace, c’est auditif“, mais surtout d’une grande sincérité, à la fois hilarante et touchante. Finalement, ce barbu nous veut du bien. Merwane Benlazar tord les clichés racistes et se moque de la bien-pensance. Il dit ses vérités sans conflictualiser le débat. Il invite par le rire à la réflexion, au dialogue, à se détendre deux secondes avant la fin du monde. Et ça tombe bien, après son spectacle, il vous propose de participer à un tournoi de jeux vidéo. L’occasion d’échanger avec lui et les spectateurs.

Décidément, ce Merwane Benlazar en plus d’être formidable, a tout d’un grand stand-upper.

Le Formidable Merwane Benlazar

Les mercredis jusqu’au 12 juin au Sacré Comédie