Renard, la lettre et les affreux – Ed. Margot

Renard, la lettre et les affreux est un nouvel album jeunesse de Renard, paru aux éditions Margot, en avril 2024, et distribué par L’école des loisirs. Un ouvrage amusant de Thibault Prugne, dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Renard, pour de nouvelles rencontres…

Dans la forêt, Renard est heureux. Chaque année, le jour de son anniversaire, l’animal reçoit une lettre de sa mémé ! Ce jour-là, il s’empresse d’ouvrir sa boîte aux lettres, pour trouver une jolie carte de sa mémé. Il trouve une enveloppe d’un vert éclatant, qui sentait bon la douceur d’une brise d’été ! Renard s’installe à l’ombre de son arbre préféré, pour détacher, avec délicatesse, le cordon qui entoure l’enveloppe. Il en sort un papier soyeux, qu’il déplie doucement pour découvrir des fesses ! En effet, l’animal n’en croit pas ses yeux, il y a bien des fesses de dessiner sur la lettre. Il se demande alors qui avait osé lui envoyer cela…

Le récit est amusant, drôle, rythmé et plaisant à découvrir et lire. Les jeunes lecteurs retrouvent avec plaisir Renard, pour une nouvelle aventure pleine d’humour, de rencontres et de tendresse. En effet, à la découverte de fesses sur sa lettre, l’animal va aller voir aux alentours qui auraient pu lui faire un tour pareil ! Ainsi commence l’aventure et les rencontres, avec une moufette, un hibou et une taupe. Le récit est rythmé par des accusations et un malentendu plutôt amusant, apportant son lot de scènes improbable ! Sur ce fond de malentendus, il y a les thèmes du regard des autres et des préjugés, qui sont abordés. Le texte reste dynamique, rythmé, avec des dialogues, ainsi qu’une sorte de répétition. Le dessin se trouve toujours subtil, moderne et très plaisant, proposant un bel univers graphique coloré.

Renard, la lettre et les affreux est un album jeunesse amusant et tendre, des éditions Margot, distribué par L’école des loisirs. Une nouvelle aventure pour Renard qui, à la suite d’un quiproquo, va rencontrer quelques animaux de la forêt et mal juger les autres…