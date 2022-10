Histoires à lire avec Papa aux éditions Gründ

Dans la même lignée que le livre précédent “histoires à lire avec maman”, il n’y avait pas de raison que les papas n’aient pas aussi leur livre à lire avec leurs enfants pour montrer l’amour qu’ils ont pour eux.

Histoires à lire avec Papa – 7,95€ – Gründ

Dans “Bonne fête papa “, le jeune Robin décide de faire un gâteau pour son papa, mais tout ne se passe pas comme prévu, une vraie catastrophe. Malgré tout, Papa comprend ce que Robin a voulu faire et décide de finir avec Robin ce qu’il a commencé. Une belle histoire qui finit bien !

“Tu es fâché, papa ?” raconte l’histoire de Louise déballe avec son papa de vieux cartons et tombe sur un vieil ourson en peluche de son père. Il lui demande d’en prendre soin car il y tient beaucoup … Mais c’était sans compter l’étourderie de Louise qui oublie l’ourson dans une brouette dehors sous la pluie… Papa sera fâché mais que momentanément ! Une histoire qui nous invite à voir le côté positif des choses.

“Papa m’aide à grandir” est une histoire où Chloé veut tout faire comme une grande mais il lui arrive de mal jugées certaines situations. Il lui faudra un peu d’aide de son papa pour arriver à son but !

L’histoire de “Mon super Papa” (qui en doute ?), Gabriel raconte comment son papa est formidable, vous imaginez il répare même ses bêtises ? Une tendre histoire pleine d’amour !

La toute dernière histoire “Papa est trop occupé” raconte l’histoire de Léa qui va passer un tête à tête avec son papa un samedi. Mais papa a beaucoup de choses de prévues. Pourtant il n’hésitera pas à trouver un peu de temps pour Léa dès qu’il le pourra !

Les 5 histoires racontent un peu le quotidien d’un papa et aide l’enfant à se projeter plus facilement si ce genre de situation venaient à arriver. Des jolies histoires pleine de complicité à raconter et à partager avec son enfant ! On craque !