À l’approche de la Fête des Pères, que diriez-vous de surprendre votre papa avec un cadeau qui allie tradition et excellence ? Le très vieux rhum VSOP SAINT JAMES, un véritable trésor doré, est le présent idéal pour exprimer votre affection avec goût et raffinement. On vous en dit un peu plus.

Saint James, le savoir faire depuis 1765

Depuis sa fondation en 1765, la marque Saint James incarne avec fierté la quintessence du rhum agricole de la Martinique. Distillé directement à partir du pur jus frais de canne à sucre, ce rhum est le fruit du savoir-faire ancestral développé sur ses propres plantations situées à Sainte-Marie. La distillerie Saint James, en véritable pionnière, a joué un rôle clé dans la création de la prestigieuse Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Martinique. Ce label garantit l’authenticité et la qualité supérieure des rhums qui expriment avec dignité les riches arômes et le caractère unique de l’île. En veillant scrupuleusement à maintenir une qualité exceptionnelle, Saint James a solidifié sa réputation sur la scène internationale, faisant de ses rhums pure canne un symbole de luxe et d’excellence.

Saint James VSOP : Un très vieux rhum en OR

Ce rhum exceptionnel, vieilli durant quatre ans dans des fûts de chêne au cœur des tropiques, s’est distingué par sa qualité supérieure, en remportant les distinctions les plus prestigieuses lors des concours internationaux de ces trois dernières années. Chaque gorgée de ce nectar révèle une explosion de saveurs, où les tannins chaleureux dansent avec des arômes complexes et francs, offrant une longueur en bouche à la fois gourmande et élégante.

Le Maître de Chais de SAINT JAMES, véritable artisan de ce rhum agricole pur canne, a concocté une cuvée qui saura conquérir le cœur des connaisseurs. Sa signature ? Un équilibre parfait entre vigueur et douceur, faisant de chaque dégustation une expérience inoubliable.

“Un rhum vieux pure canne gourmand qui laisse deviner un assemblage de rhum plus âgés alliant finesse et volupté.”

Marc Sassier, oenologue Saint James

Un coffret exceptionnel pour la fête des pères

Ainsi, pour rendre ce cadeau encore plus spécial, SAINT JAMES a imaginé un coffret exclusif, disponible uniquement chez les cavistes. Présenté dans une élégante boîte ornée de deux verres spécialement conçus pour en apprécier toutes les subtilités, ce coffret est le symbole du luxe accessible. Avec une bouteille de 70 cl proposée à partir de 34,50 € et le coffret complet dès 41,90 €, gâter votre papa devient un geste aussi prestigieux qu’abordable.

Au niveau des notes de dégustation, le rhum VSOP SAINT JAMES présente une robe acajou limpide et brillante. Le nez s’ouvre sur une attaque cacaotée et épicée, soutenue par un boisé vanillé. Peu à peu, se dévoilent les arômes de fruits confits et macérés. En bouche, les notes torréfiées se mêlent remarquablement à celles épicées de vanille et de cannelle. Un fond de très vieux rhum, aux saveurs de fruits confits, enrobe l’ensemble, créant une harmonie parfaite entre complexité et gourmandise.

Ne manquez pas cette opportunité unique de célébrer la Fête des Pères avec un présent qui marie histoire, savoir-faire et qualité. Offrez le coffret rhum VSOP SAINT JAMES, et regardez votre père savourer ce moment d’excellence pure, verre après verre. Voilà un cadeau qui, à coup sûr, ne restera pas dans un coin de l’armoire mais sera au centre des conversations, enrichissant les moments partagés en famille.

Visiter le site de Saint James

On rappelle bien évidemment que l’abus d’alcool est dangereux et qu’il est à consommer avec modération.