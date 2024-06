10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse – Ed. Glénat

10 idées reçues sur la sexualité pour une intimité joyeuse est un guide paru aux éditions Glénat, en avril 2024. Un album de Clémentine du Pontavice et Alice Dussutour, inclusif et engagé qui parle la langue des ados avec sincérité, autour de ce sujet complexe, au cœur des préoccupations des jeunes gens et des parents.

Après une préface, une introduction et une présentation, un sommaire vient lister les idées reçues, à retrouver au fil de la lecture. Ainsi, la première idée s’ouvre sur le corps parfait lié à la sexualité. En effet, il serait dit que sans corps parfait, pas de sexualité ! Il faut rappeler que c’est à la puberté, que tout commence, que les corps des adolescents sont en ébullition. Chacun se cherche, les formes changent, et suivant les personnes, parfois on est fier, mais parfois on ne se sent pas à l’aise, la honte peut même débarquer ! Les regards changent et chacun s’efforce de rentrer dans la norme, pour répondre à des modèles et se faire accepter des autres. Cela peut empêcher de s’ouvrir et s’éveiller réellement, avec l’enfermement dans les diktats. Ainsi, les idées reçues ont la vie dure autour du corps et de la sexualité…

A travers plusieurs chapitres, l’ouvrage présente dix idées reçues autour de la sexualité. Un guide pour se sentir mieux, comprendre et accompagner, les adolescents, pour vivre bien avec son corps et sa sexualité. Ainsi, on y parle sexe, plaisir, consentement, respect, identité sexuelle, genre, prévention des violences, des risques, et de la vraie vie. La bonne humeur reste de rigueur, pour aider les adolescents à entrer dans une sexualité respectueuse, choisie et consentie. Les chapitres sont plaisants et intéressants à lire, plutôt dynamiques et bien illustrés, pour captiver et intéresser. La légèreté est aussi au rendez-vous, pour dédramatiser et avancer positivement, en acceptant son corps, mieux le comprendre… Le livre de 120 pages est très complet et réconfortant, avec des personnages qui s’expriment, dans lesquels les adolescents peuvent se retrouver.

10 idées reçues sur la sexualité est un guide complet et intéressant, des éditions Glénat. Un ouvrage surtout pour les adolescents, inclusif, engagé et sincère, qui vient parler de sexe, consentement, plaisir, corps, acceptation, respect, genre, risques…