« Les docs pour grandir » sont des carnets pédagogiques qui invitent le lecteur à coller des autocollants au cœur d’une narration riche, à la découverte de superbes illustrations, en immersion dans une thématique précise. Et c’est justement le livre dédié à « Paris » que nous avions envie de vous présenter plus en détail, il est superbe !

Les docs pour grandir – Apprendre en observant

La collection « Les docs pour grandir » va permettre aux enfants d’observer longuement, d’enrichir leur vocabulaire, d’éveiller leur curiosité. Grâce à une double page d’autocollants, ils vont découvrir des choses qu’ils ne connaissent peut-être pas. Ou au contraire, se retrouver en immersion dans un univers familier qu’ils apprécient tout particulièrement. Le but étant de mélanger l’esthétisme à la pédagogie. D’ailleurs, si vous avez envie d’en savoir encore plus la collection « Les docs pour grandir », n’hésitez pas à consulter notre article consacré au livre « La danse classique » ICI.

« Les docs pour grandir » – « Paris »

Parmi les thématiques qu’il n’est pas rare de voir dans cette catégorie de livres, il y a « Paris ». Ah Paris, ville-capitale, riche en activités, prisée par le monde entier…

Raconté par Aurélie Desfour et illustré par Jean-Sébastien Deheeger, les enfants seront ravis de voyager au cœur de cette ville qu’ils languissent de visiter. D’abord, ils apprendront que Paris est la plus grande ville de France. Qu’il y a le plus d’habitants également, en parcourant chaque quartier et chaque arrondissement, grâce à une carte bien pensée pour un jeune public. En chemin, ils feront signe à la « Dame de fer », la Tour Eiffel qui attire de nombreux touristes chaque année. Ils pourront également observer l’Arc de Triomphe, traverser l’avenue des Champs-Elysées, visiter la Joconde et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les amoureux de nature pourront se rendre au Jardin des Plantes. Enfin, ils participeront à la magie des spectacles parisiens au Moulin Rouge par exemple, ou encore à l’Opéra Garnier.

En collant les autocollants un à un dans l’histoire, il y a fort à parier que les enfants seront pressés de visiter Paris avec leurs parents. En attendant, ils pourront répondre au quiz en toute fin de livre pour voir s’ils ont bien retenu l’essentiel : « Connais-tu bien la ville de Paris ? ».