Les docs pour grandir – La danse classique

Parmi les livres que vous pourrez retrouver dans la collection « Les docs pour grandir » aux Editions Lito, il y a celui de « La danse classique ». Il rejoint une série de carnets qui propose au lecteur de participer à la narration en collant des autocollants au cœur de l’histoire. Une façon ludique de satisfaire sa curiosité, de l’inviter à découvrir le lexique en rapport avec la thématique, et de le familiariser avec un univers qu’il ne connaît peut-être pas.

La collection « Les docs pour grandir » – Editions Lito

Cette collection signée les Editions Lito se démarque pour sa méthode d’apprentissage étant donné la résonance pédagogique de chaque livre. Les enfants participent à l’histoire grâce aux autocollants qu’ils sont invités à coller au cœur des pages. Ils vont observer, poser des questions et parfaire leur vocabulaire. Le but étant d’attiser leur curiosité et de les inviter à découvrir des univers connus ou inédits.Les thématiques proposées sont diverses et variées, destinées aux enfants à partir de 3 ans : « Le jardin », « Les animaux de la banquise », « La montagne », « Les pompiers », « Les dinosaures », et bien d’autres à découvrir ICI.

« Les docs pour grandir » se démarque pour son esthétisme également. Les pages sont imprimées sur papier glacé, les autocollants sont collés sur une double page au milieu du livre. L’immersion dans chaque univers est un régal pour les yeux grâce aux différents illustrateurs qui proposent des représentations parlantes et réalistes.

« La danse classique » dès 5 ans

Nombreux sont les enfants qui s’interrogent sur la danse classique, ses codes et l’univers dans lequel elle évolue. Pas surprenant donc qu’un carnet lui soit entièrement consacré. Ils vont apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur cette discipline dédiée aux filles comme aux garçons. Ils se retrouveront en immersion dans les vestiaires à la découverte des tenues de chacun : tutu, justaucorps, collants, chaussons, etc. Les enfants participeront à l’échauffement ainsi qu’aux exercices à la barre. Puis ils observeront un cours de danse à la découverte de cinq positions de base. Enfin, ils apprendront ce qu’est une chorégraphie et seront spectateurs d’un splendide opéra. Le tout, raconté par les talentueuses Aurélie Desfour et Claire Delvaux.

« La danse classique » rejoint donc « Les docs pour grandir » aux Editions Lito. Au fur et à mesure de la lecture participative, la danse n’aura plus aucun secret pour les lecteurs. Grâce au système d’autocollants, ils vont observer longuement et pourront mettre des mots sur ce qu’ils ont sous les yeux.