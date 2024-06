Détour par Epsilon – Suite et fin – Les humanoïdes Associés

Partagez





La station, où Tom comptait se réfugier après avoir été bannie, n’existe plus. Ce Détour par Epsilon ne lui a servi à rien, et lui à surtout coûté beaucoup. Son ami est laissé pour mort, tandis que la tribu par laquelle ils se sont fait attaquer la capture.

Son avenir et celui de son enfant à naître sont fortement compromis, dans cette communauté où une rébellion est sur le point d’éclater…

Suite et fin explosive et magistrale pour ce diptyque post-apo entre humanité perdue et espoir sauvage !

À retrouver le 5 juin 24, aux Éditions Les Humanoïdes Associés. (+13)

Le décor :

Une vieille carcasse de voiture ensevelie dans le sable…

Deux individus discutent de la « purge », que leur cheffe Amadala dirige tous les deux ans. Tandis que Momo tente de la rassurer, Vaya, pleine de rage, a peur de perdre à nouveau quelqu’un qu’elle aime lors de cet événement. Les poings serrés, elle jure de tuer Amadala si cela se produit.

Près de la mer, dans la petite communauté installée non loin de la cité déchue d’Epsilon, Amadala vient découvrir la nouvelle venue.

Tom, à genoux à ses pieds, ne compte pas coopérer. Surtout, depuis qu’elle a vu le corps de son ami, laissé pour mort lors de l’attaque. Malgré tout, la cheffe du camp lui montre un grand intérêt. Cette jeune fille, enceinte, intacte par rapport à tous ceux qui vivent hors des cités, l’intéresse au plus au point.

Au lieu de l’enfermer comme prisonnière, elle l’invite à rester parmi eux. Pour sa sauvegarde et celle de l’enfant à naître.

Tom est installé dans une des bâtisse ré​-aménagée. Le temps qu’elle réfléchisse à cette proposition.

Le lendemain, Momo, un jeune garçon s’occupe de son bien-être. Il lui amène un copieux petit-déjeuner. Et lui propose de lui faire visiter le camp dès qu’elle sera prête. La pauvre Tom ne cesse de revoir l’image ensanglantée de son ami disparu… Comme la petite Lélé…

Le point sur le comics :

Si tu avez raté le premier tome, c'est par ici > TOME1<

Un second tome aussi dérangeant que le premier, l’action et la violence en prime, à découvrir sans tarder aux Éditions Les humanoïdes Associés !!! Lolita Couturier, clôture ce « road-trip » de manière explosive et puissante. Dans son scénario, l’humanité n’a plus aucun repère, ni d’espoir.

Et, au début de cette lecture de Détour par Epsilon, nous nous retrouvons comme sa protagoniste principale : Désorienté et plein d’inquiétude quant à son devenir et celui de son enfant.

Cette plongée contemplative et poétique dans cet univers post-apocalyptique du premier tome, laisse place à la rage et à la violence. Aux monstruosités de l’âme humaine qui tente de survivre. Le point principal étant cet enfant à naître, seul espoir de cette humanité qui s’est reconstruit de mauvais repères. La folie des humains, leur quête de perfection, de recherche de normalité, de pouvoir pour continuer à avancer ….

On apprécie toujours cette esthétique colorée et particulière de l’autrice, qui a le don de toucher et de mettre en valeur chaque moment avec une délicate efficacité.

La conclusion :

Une clôture à la fois dramatique et bouleversante ! Détour par Epsilon nous aura tenus en haleine en nous plongeant efficacement dans son univers !!! Cette jeune femme qui tente de survivre et de se raccrocher à l’espoir, dans un monde où tout est perdu, cruel et sans avenir… Grâce à son état et son enfant à naître, c’est une image forte, émotionnellement puissante, paradoxalement opposée à sa situation !! Lolita Couturier nous offre cette œuvre personnelle, publiée aux Éditions Les humanoïdes Associés, avec une humilité certaine, ce qui en fait un petit joyau post apocalyptique très intime et original !