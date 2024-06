Les nouvelles aventures de Bruce J. Hawker – L’œil du marais

L’œil du marais est le premier tome de la nouvelle série Les nouvelles aventures de Bruce J. Hawker, paru aux éditions Le Lombard, fin avril 2024. Une bande dessinée, de Christophe Bec et Carlos Puerta, qui fait revivre le héros fétiche de William Vance.

Dans la forêt de Chizé, dans le Haut-Poitou, dans la nuit du 12 octobre 1307, Aymeric explique à son maître qu’ils doivent prendre la mer avant le lever du jour ! Il demande alors s’il est bien certain que son frère Hugues va les rejoindre. L’homme affirme qu’il doit garder la foi. Ils ont encore du temps, le crépuscule vient à peine de tomber. Aymeric doit être convaincu, lui aussi, qu’Hugues a pris la fuite. Il pense que le seigneur ne les abandonnera pas, et qu’il guide les pas d’Hugues de Châlons jusqu’à eux. C’est alors qu’un cavalier arrive en criant qu’il est là ! Un homme explique que frère Hugues approche avec trois charrettes recouvertes de paille. Les hommes se retrouvent, avant de se couvrir avec un manteau, afin de ne pas se faire repérer. Ils doivent regagner le port de La Rochelle, là où leurs nefs les attendent.

Une nouvelle aventure s’annonce pour Bruce J. Hawker, de retour au commandement de son navire, le H.M.S. Lark, qu’il doit ramener à bon port. Mais malheureusement pour le héros, et heureusement pour les fans, rien ne va se passer comme prévu. En effet, la traversée s’annonce pleine de rebondissements et de surprises, pour finir avec une curieuse chasse au trésor… L’équipage pense le voilier maudit, une tempête fait rage et une mauvaise rencontre est à venir. La bande dessinée est riche et dense, avec différentes actions, ainsi qu’un scénario haletant et plutôt bien mené. Une aventure épique s’annonce, et cela en deux tomes, entre voyage maritime, tempête, courage, survie, ruse, chasse au trésor… Un album reste dynamique, avec des moments de pause bienvenus. Le dessin est très travaillé, il fait la beauté de l’album, avec un trait fluide et fin, offrant un univers réaliste et captivant.

L’œil du marais est le premier tome du diptyque Les nouvelles aventures de Bruce J. Hawker, des éditions Le Lombard. Un retour réussi pour le héros de William Vance, avec un scénario pour cette aventure maritime, sur fond de tempête et de chasse au trésor, servie avec un trait réaliste et somptueux.