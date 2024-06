Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire – Éditions Philéas

Partagez





Quand on a presque cent ans, difficile d’oublier sa vie d’artificier de génie, ayant vécu les événements majeurs du 20e siècle. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, dans un endroit où rien ne bouge, décide de partir en cavale pour retrouver un peu de la fougue de sa jeunesse !!!

Une adaptation du roman éponyme de Jonas Jonasson, pour une folle épopée à travers la Suède ! Parue le 16 mai 24 aux Éditions Philéas. (+14)

Le décor :

Une salle de la maison de retraite…

Aujourd’hui, tout le monde s’affaire à préparer un moment festif pour le centenaire du vieil Allan. Le photographe est fin prêt, le personnel médical et les « vieux » à roulettes aussi.

Le seul concerné n’a pourtant aucune envie de rester dans ce « bourbier » de vieillesse. Et, en tant qu’ancien rebelle, apolitique et sans attaches, il prend la poudre d’escampette, en se sauvant par la fenêtre de sa chambre. Il fait tout d’abord un petit arrêt au cimetière pour se recueillir sur la tombe d’un ami parti bien plus tôt que lui. Puis, il trace jusqu’à la gare routière où la valse des bus, jamais ne s’arrête !

Devant le guichet, il demande un billet pour l’inconnu. Ce sera la direction que prendra le premier bus qui décolle !! Après avoir interrogé le guichetier, il tombe sur un homme légèrement rustre qui lui demande de lui garder sa valise. Mais voilà, le bus est prêt à partir, et l’homme est toujours aux toilettes. Le vieux décide donc de ne pas rater ce seul bus qui part immédiatement.

Commence alors une épopée surnaturelle où le premier arrêt se trouve près de la petite gare de Strangnas, où il va se trouver un nouvel ami !!! Et non seulement découvrir ce que contient cette valise, mais aussi échapper à sa « tonne » de poursuivants !!!!

Le point sur la BD :

C’est parti pour l’aventure, entre souvenirs du passé de cet ancien artificier ayant participé aux événements majeurs historiques (vous ne le saviez pas ?!!). Et folle journée emportée selon le sens du vent, à suivre ce vieux sénile (vous croyez ?!) heureux de revivre un peu de sa riche jeunesse !!! Grégoire Bonne met en lumière, dans cette adaptation du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, ce vieil homme avec la même audace scénaristique que dans le roman d’origine. Le récit est entrecoupé de souvenirs, se mêlant au présent, un peu comme une « soupe mélancolique » afin de nous faire ressentir au mieux le personnage. Il est attachant et drôle, autant que son manque de discernement pour tout ce qu’il vit. À 100 ans, il est clair que plus rien ne l’impressionne et on le ressent bien dans le récit !!

Taillefer représente l’histoire avec un grand H, entre caricatures et réalité. Il faut dire qu’on y croise des pointures, qu’il doit illustrer : d’Einstein, en passant par Truman, et même Staline.

L’adaptation aux Éditions Philéas, est fraîche, drôle et le personnage principal très attachant avec cette fausse naïveté.

La conclusion :

Une façon de découvrir le roman d’origine de manière plus simple ! Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire est un classique, du même acabit qu’un Forrest Gump. On tombe tout de suite sous le charme de ce véritable divertissement, dont le personnage principal captive par son passé. Et cette cavalcade folle du présent, rythmée par les maladresses et les « décès » qu’il laisse sur son passage !!!!

Une lecture drôle et inspirante, aux Éditions Philéas, qui donnera des ailes à n’importe quels lecteurs/trices de tout âge !!!!