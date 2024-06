Mes stickers Ani’doux du monde – Ed. Langue au chat

La collection Mes stickers Ani’doux, des éditions Langue au chat, se complète avec le titre Mes stickers Ani’doux du monde, paru fin mars 2024. Un cahier souple, qui propose aux jeunes enfants d’explorer le monde, en suivant Max, un chien parti en voyage, et en collant des stickers, au fil des pages.

Max, le chien, est prêt à partir en voyage, à la rencontre des ani’doux du monde ! Dans la forêt, les noisettes, les glands, les champignons et baies ne manquent pas. Les petits et grands ani’doux semblent se régaler ! Des silhouettes sont à compléter, avec les stickers tout doux, à retrouver sur les planches, au milieu du livre. Le voyage de Max se poursuit en montagne. Il découvre des ani’doux dans les prés, au bord du torrent ou encore les pattes dans la neige. Là encore, sur la scène présente sur la double page, des silhouettes sont à compléter, avec les stickers.

Le récit est très simple et entraînant, proposant aux jeunes lecteurs de suivre Max, durant son voyage. Ainsi, les enfants découvrent les animaux du monde, entre forêt, montagne, jungle, savane, océan… Un cahier souple, comme un imagier, qui vient présenter et nommer ces animaux du monde. Les enfants découvrent différents univers et ani’doux fabuleux, travaillant ainsi leur langage et enrichissant leur vocabulaire. Avec les silhouettes à compléter avec les stickers tout doux, les bambins développent aussi leur motricité fine. Le cahier propose donc un éveil assez complet, avec le langage, la motricité fine et le toucher, car il ne faut pas oublier que certains autocollants sont tout doux ! Le graphisme reste rond et plaisant, proposant un univers tendre et coloré.

Mes stickers Ani’doux du monde est un cahier souple, qui présente une activité ludique, pour les jeunes enfants. Un ouvrage, des éditions Langue au chat, qui propose de découvrir les animaux du monde, à travers un voyage plaisant, en reconnaissant les ani’doux, et en complétant des scènes avec certains stickers tout doux.