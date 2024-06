Speranza – D’or et d’ivoire – Éditions Philéas

Partagez





Missionnée par son rédacteur en chef, Iris Speranza, journaliste, s’apprête à partir pour la Tanzanie. Son enquête journalistique sera basée sur l’accident mortel d’un des acteurs d’une investigation sur le braconnage. Un ami du directeur ayant malencontreusement rencontré une balle. Les autorités déplorant un « regrettable accident », Iris ne sait pas encore où elle va mettre les pieds, et jusqu’où elle va pouvoir s’enfoncer !!!

Premier investigation mêlant polar, aventure et trafic en tout genre, à la rencontre d’une héroïne plus tenace et audacieuse que n’importe quel rangers !

À retrouver aux Éditions Philéas depuis le 30 mai 24.(+14)

Le décor :

La savane au clair de lune…

Un troupeau d’éléphants se déplace calmement. Depuis leur cachette, deux hommes, fusil à lunette prêt à tirer attendent le bon moment. Soudain, les coups de feu résonnent, tandis qu’un des grands pachydermes s’écroule.

Le lendemain, le spectacle est sanglant. Déjà, les vautours ont repéré la carcasse délestée de ses défenses…

Paris, quelque temps plus tard…

Gilles Leroux, directeur journalistique, vient de perdre un ami. Celui-ci a été mystérieusement tué par balle, alors qu’il se rapprochait inévitablement de la clôture de son enquête sur le braconnage. Il faut un autre agent sur le terrain, et ce sera Iris Speranza, une trentenaire métisse, qui bosse déjà pour lui. Au départ réticente à l’idée d’avoir les capacités de démêler une telle enquête, elle accepte sous l’insistance et la confiance de son directeur.

Une sorte de challenge pour elle, qui défend depuis toujours la justice sociale et la responsabilité publique dont elle a fait son cheval de bataille. Une femme de conviction pour une investigation musclée.

Dès son arrivée à Dar Es Salaam, en Tanzanie, elle est accueillie dans les bureaux du journal local. On lui remet le dossier que suivait le malheureux défunt.

L’enquête va pouvoir commencer, mais la jeune femme est loin de se douter qu’elle va mettre les pieds dans une affaire aux ramifications dangereuses …

Le point sur la BD :

Le premier tome d’une série d’investigation axée sur les problématiques sociétales contemporaines. Qu’elles soient écologiques, économiques ou politiques, en mettant l’accent sur la préservation des espèces et la lutte contre les inégalités.

Corbeyran et Achille imaginent leur jeune « héroïne », courageuse et déterminée. Prête à faire plier les plus grands au péril de sa vie. D’or et d’ivoire, aux Éditions Philéas, la plonge dans une quête de vérité tentaculaire. Vous l’aurez compris, elle réveille les consciences sur le trafic d’ivoire, et la recherche d’or sur un territoire où les animaux et les locaux n’ont pas leur mot à dire. Le rythme est assez rapide. Entre dangers, actions et poursuites pour cette jeune protagoniste inexpérimentée mais tenace. Sa narration nous plonge dans le vif de l’action.

Salaheddine Basti, que l’on avait déjà découvert sur la série adaptée du jeu vidéo « Far Cry », nous sert un graphisme plus réaliste, dont la cover de ce premier tome, qui interpelle immédiatement.

La conclusion :

Les enquêtes de Speranza n’ont pas fini de nous questionner sur les sujets réalistes qu’elle propose. Et dont les origines puisent leurs racines dans l’actualité de notre siècle. Plus que jamais, cette affaire nous ramène à la condamnation de la « reine de l’ivoire », dont le trafic a été démantelé en 2014. Et les auteurs brodent des faits réalistes tout autour de cette « ignominie » en nous rappelant aux lois passées depuis. Un petit rappel nécessaire lorsqu’on sait que les pauvres pachydermes plus que malmenés dans certaines régions, ont adapté leur mode de vie, en se déplaçant régulièrement pour éviter les braconniers.

Une série, donc, nécessaire pour sensibiliser le monde grâce à cette protagoniste sympathique et incroyablement coriace !!!! Un plus dix à cette idée de thèmes aux Éditions Philéas !