Reckless – Eliminer les monstres

Eliminer les monstres est le troisième tome de la saga Reckless, par Ed Brubaker et Sean Phillips, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2022. Une saga coup de poing dans laquelle se poursuit les aventures, enquêtes et petits boulots d’Ethan Reckless.

1988 est l’année où il a commencé à se sentir vieux. Il avait trente-sept ans, il se réveillait tous les matins avec une sensation de raideur, des douleurs à beaucoup trop d’endroits ! Il y avait les vieilles blessures, celle où il a pris une balle, celle d’un coup de couteau, et celles de l’explosion… Il se souvient de ces douleurs, tandis que le cinéma, El Ricardo est en proie aux flammes. Il pénètre dans les lieux, avec un extincteur dans la main, il cherche Anna. La salle de projection était en feu, mais il ne voyait pas la jeune femme. Les bobines de films commençaient à prendre feu, il tentait de les éteindre avec l’extincteur, mais c’était perdu d’avance… Dans le chaos, une silhouette apparut. Il crut que c’était Anna. Mais bientôt, il reçut un coup de pied de biche, en plein visage. Ethan était à terre, alors que quelqu’un se baladait en masque à gaz, dans son cinéma…

C’est avec une scène pleine de suspense et de questionnements que débute ce troisième tome. Puis, le récit revient quatre mois auparavant, venant tout expliqué. En effet, il y a l’histoire privée et sentimentale, si l’on peut dire ça, d’Ethan, ainsi que la mission qu’il va accepter. La bande dessinée est toujours aussi bien découpée, en plusieurs parties, offrant une belle dynamique. Une affaire étrange, une vengeance qui, dans un premier temps semble assez banale et plutôt efficace… Le polar est bien mené, avec l’ambiance, la narration, le découpage et les éléments qui se mettent en place. Le côté sentimental du héros apporte un vrai plus, à la série captivante et plaisante à découvrir, tout comme les flashbacks qui apportent beaucoup d’informations. Le dessin joue toujours avec les ombres, le trait est épais et efficace, offrant une ambiance particulière.

Eliminer les monstres est le troisième tome de la saga des éditions Delcourt, Reckless. Un polar qui présente une nouvelle mission pour Ethan Reckless, une affaire étrange, pour découvrir les secrets d’un magnat de l’immobilier, qui va s’avérer plus dangereux que prévu…

Lien Amazon