Les pages motivation sur Instagram

Qui se cache derrière le compte instagram Successpreneur ? Réunissant une communauté de plus de 90 000Followers sur la plateforme de META, cette page avec des publications de motivation et mindset à su conquérir son public rapidement.

Pourtant les pages de ce genre en fleurissent tous les jours. En 2021 d’après une revue technologique un compte Instagram est créée toutes les 2 minutes.

@mental_de_millionnaire, @motivationly_impact ou encore @millionnairesacademy… Opaques et formatés, certains de ces comptes cumulent plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Au programme, des citations creuses qui prêteraient à sourire si elles n’étaient pas postées au premier degré, et qui ne sont pas sans rappeler aux trentenaires l’époque bénie des Skyblogs : « La peur est une réaction, le courage est une décision », « On me déteste car c’est plus facile que de m’abattre » ou, encore, « Souviens-toi : personne n’a jamais réalisé l’impossible en restant prudent ».

A seulement 17 ans Amine DAOUDI lance son compte Instagram dans le but d’aider les autres à gagner en motivation « J’aimais bien lire les contenus motivation sur Instagram cela me donnait envie de soulever des montagnes et me donnais confiance en moi, c’est pourquoi j’ai lancé ma propre page et faire mes post motivation moi-même » dit-il depuis son compte.

Vous pouvez retrouvez sa page instagram ici : https://www.instagram.com/successpreneurfr/