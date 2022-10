Le carnet de Juliette – Cœurs papillons

Le carnet de Juliette est le premier roman pré-ado de la collection Cœurs papillons, des éditions Poulpe fictions. Un ouvrage de Cassandra O’Donnell et Jean-Mathias Xavier, paru en octobre 2022, qui présente une histoire d’amour drôle et originale, moderne et agréable à découvrir.

La mère de Juliette lui demande de se lever, sinon elle va finir par être en retard ! Juliette ouvre un œil, puis glisse sa tête plus profondément sous l’oreiller. Sa mère gronde une nouvelle fois, en prononçant les trois prénoms de la jeune fille. Là, Juliette comprend que sa mère est vraiment en train de se mettre en rogne, et qu’elle doit penser à s’enfuir à l’autre bout du pays, ou à obéir immédiatement. L’adolescente décide donc de se lever, en poussant un grognement de mécontentement. Juliette n’a plus que trente minutes pour se préparer et intégrer une nouvelle école et croiser des tas de gens qui ne la connaissent pas…

Juliette et son frère jumeau, Nicky, sont sur le point d’intégrer une nouvelle école, suite à un déménagement. Ils débarquent à Montréal, avec leur mère, et tentent tous les trois de passer à autre chose, suite au décès du père. Le roman oscille donc entre plusieurs sujets, deuil, famille, amitié et amours, entre autres. C’est moderne et plaisant à suivre, avec cette jeune fille de quinze ans qui tente de trouver sa place, nouer des amitiés. Plus encore, avec deux jeunes garçons, elle sent son cœur se réchauffer. Des émotions, des sentiments, qui se bousculent en elle… Le récit est plein de fraîcheur, moderne, tout en abordant des sujets importants autour de l’adolescence. De belles illustrations, de style manga, viennent parfaitement agrémenter l’ouvrage.

Le carnet de Juliette est un roman, pour les adolescents, qui parle de sujets d’adolescents. Un roman d’amour qui débute cette nouvelle collection Cœurs papillons, des éditions Poulpe fictions, qui vient proposer la romance au jeune public.

