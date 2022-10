Super Dickie – Ed. Glénat

Super Dickie est un nouvel album de Pieter de Poortere, pour public averti, paru aux éditions Glénat, dans la collection 1000 feuilles, fin septembre 2022. Une bande dessinée dans laquelle il est bon de retrouver l’humour noir, moqueur et ironique, parodiant tous les héros, de Batman à Lara Croft, en passant par Harry Potter et Lucky Luke.

Dickie attend patiemment à la laverie. Bientôt, sa machine, ou le singe-linge, est terminée. Il sort ses affaires, dont un haut avant le logo d’un super-héros. Il sort de la laverie, avec la panière dans les mains. Dans la rue, il croise une femme, qui se met soudain à crier. Elle pointe du doigt le ciel. Dans les airs, un avion semble perdre de l’altitude et foncer tout droit vers des immeubles. Dickie fonce alors, il court, se dépêche. Il constate que la cabine téléphonique est occupée. Il décide alors d’aller plus loin, dans un parc. Il se cache derrière des buissons pour se déshabiller et tenter d’enfiler son costume. Mais, malheureusement, une petite fille, court après son ballon, et découvre Dickie en sous-vêtement. Peu après, Dickie est menotté par un policier, tandis qu’en arrière-plan, on aperçoit l’avion qui va s’écraser.

Superman et Batman sont les deux premiers héros parodiés à découvrir dans ce nouvel album plein de gags. Pieter de Poortere ne manque pas d’idées, pour offrir de nouveau, une bande dessinée, pour public averti, à l’humour noir, suivant le fil des héros de la culture pop. Tous les genres de héros sont à retrouver, ceux de Marvel, de DC Comics, mais aussi de la bande dessinée, de grandes sagas, ou encore stars réelles actuelles ou passées. Les références sont nombreuses et variées, ce qui est très agréables. Les gags s’enchainent et se moquent de tout, avec un humour qui ne plaira pas toujours, mais pourtant percutant, efficace, bien trouvé et bien travaillé. Un album sans parole, qui se lit facilement, mais à apprécier, malgré tout, entre allusions et caricatures, pour être sûr de ne passer à côté de rien. Le dessin reste simple et efficace, avec un trait plutôt rond, épais, et des personnages expressifs.

Super Dickie est un nouvel album, pour public averti, de Pieter de Poortere, paru aux éditions Glénat, dans lequel on retrouver avec plaisir ce personnage unique, rond et moustachu. Un héros qui va se moquer des autres à travers des gags improbables, cinglants, caustiques, piquants…

