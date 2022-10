BIAZZI, leader mondial de l ́hydrogénation

Les processus chimiques sont de plus en plus fréquents dans l’industrie pour compléter la production de tous les éléments dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Même si nous ne le pensons pas, la chimie est plus présente dans notre vie que nous ne pouvons le croire et chaque jour nous cohabitons avec elle. Il est évident que tous les processus chimiques ne sont pas aussi nécessaires que les autres, mais ils apparaîtront à un moment ou à un autre.

L’un des processus chimiques les plus utilisés et les mieux développés est l’hydrogénation. Son application dans la fabrication de nombreux produits que nous manipulons dans notre vie quotidienne en a fait une science indispensable pour aujourd’hui. Malgré cela, cette pratique de laboratoire est une grande inconnue du grand public. Aujourd’hui, dans les grandes lignes, nous voulons présenter aux lecteurs un bref résumé afin qu’ils puissent comprendre les concepts généraux de l’hydrogénation.

Qu’est-ce que l’hydrogénation?

L’hydrogénation n’est qu’un processus dont le résultat final est l’addition d’hydrogène à tout matériau soumis à cette transformation. Avec l’utilisation des températures élevées, la force de la pression atmosphérique et certains catalyseurs, ce gaz pénètre dans l’élément cible en transformant son ADN et en générant un produit différent de l’original.

C’est précisément dans cette capacité de transformation que réside l’importance de l’hydrogénation, car elle facilite et accélère l’acquisition des matériaux et éléments chimiques nécessaires à la fabrication de nombreux biens que nous servons au quotidien.

Quelles sont les utilisations de l’hydrogénation?

L’importance du processus d’hydrogénation vient de sa large application dans la fabrication de nombreux produits que nous consommons quotidiennement. Bien sûr, nous ne le savons pas, mais il est là, et même certaines étiquettes nous avertissent que le processus de fabrication du produit en question a subi une hydrogénation.

L’une des industries qui a le plus recours à l’hydrogénation est l’industrie alimentaire. En effet, et bien que cela puisse paraître étrange, le marché alimentaire compte des milliers d’aliments qui incluent dans leur fabrication cette transformation chimique. Sa présence la plus évidente peut être vue dans les pâtisseries industrielles, les biscuits, les frites industrielles… En résumé, l’ensemble du secteur alimentaire lié aux graisses saturées. Après tout, l’hydrogénation est responsable de la stabilisation des huiles afin de les améliorer et de prolonger leur durée de vie. Cependant, la présence de l’hydrogénation est ce qui rend ces aliments nocifs pour la santé.

La fonction stabilisatrice de l’hydrogénation dans les éléments qui y sont soumis rend ce processus crucial pour la fabrication d’autres produits quotidiens comme le pétrole ou le gaz. Ainsi, les carburants de nos maisons et de nos véhicules sont également améliorés grâce à l’effet de cette pratique chimique.

Où l’hydrogénation a-t-elle lieu?

Pour réaliser cette transformation, il est nécessaire de recourir à une usine d hydrogénation. Actuellement, la société leader dans ce secteur est BAZZI. Bien que dans un premier temps de son histoire BAZZI a été consacrée uniquement à la création d’explosifs, au fil du temps, il a développé des technologies telles que les nitroaromatiques et l’hygrogénation.

C’est en 1992 que BIAZZI fait son apparition dans le domaine de l’hydrogénation. Depuis lors, la société a réalisé plus de 70 hydrogénations dans le monde. La technologie d’hydrogénation BIAZZI est particulièrement adaptée à une large gamme d’applications, qu’il s’agisse de la fabrication de produits chimiques, alimentaires, pharmaceutiques ou de parfumerie. Le système de réacteur haute performance BIAZZI est la référence absolue en matière d’hydrogénation. Ce système unique, spécialement développé par les ingénieurs de l’entreprise, permet de surmonter les contraintes que l’on rencontre habituellement dans les réactions de ce processus chimique.

L’une des grandes forces de BIAZZI est sa capacité à produire directement à l’échelle industrielle à partir d’un réacteur d’hydrogénation de tout volume, seulement avec les données et les résultats obtenus au cours de quelques semaines de tests dans votre laboratoire avec les matières premières du client. Sur la base de ces tests, le laboratoire garantit l’extension du processus.

La gamme de produits offerts par BIAZZI est vraiment vaste. Il dispose d’équipements critiques (système de réacteur et filtre) avec une ingénierie de base et un skid d’hydrogénation entièrement montés qui sont livrés directement au client à l’endroit désiré. Sa fiabilité est totale grâce à son ingénierie, qui permet d’offrir des garanties complètes sur les différents processus.

Aujourd’hui, BIAZZI non seulement possède Usines d hydrogénation, mais a également construit des usines de nytroglicérine pour effectuer ce processus chimique dans toutes les entreprises qui le demandent.