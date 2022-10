BitSoft360 Avis 2022

Plusieurs sites de trading présentent des problèmes de sécurité et de légitimité. Par conséquent, il convient de se montrer prudent et de choisir un logiciel de trading fiable. Même si personne ne veut risquer son argent, il s’agit là néanmoins d’une obligation pour les traders. Choisissez un logiciel de trading sûr pour y remédier. Dans cette revue de BitSoft360, nous déterminerons si cette plateforme est réellement fiable ou non, visit website.

BitSoft360 est un robot de trading qui se dit doté d’une IA et qui établit des prédictions sur les prix des cryptomonnaies grâce à l’apprentissage automatique. La plateforme se sert d’algorithmes et de signaux de trading pour exécuter des transactions sur plusieurs actifs, notamment le Bitcoin, l’Ether, et plus encore. Le présent guide vous accompagne à travers les principales caractéristiques, les avantages et les inconvénients du système pour vous permettre de comprendre son fonctionnement.

À Propos De BitSoft360

[Funnel Name] est une plateforme de trading avancée destinée aux transactions en monnaies numériques. Convivial, il rend le trading accessible même aux débutants. Il repose sur un robot de trading éprouvé qui vous aide à effectuer des transactions et génère des signaux précis qui peuvent vous aider à prendre une décision définitive sur une transaction. À l’aide des signaux, vous sélectionnez vos paramètres de trading.

La FSB, la FCA, l’ASIC et le CYSEC figurent parmi les meilleures organisations réglementaires qui soutiennent ce robot automatisé. De plus, sa plateforme de trading analyse la volatilité des cryptomonnaies.

À première vue, il semble que [Funnel Name] ne nécessite aucune connaissance préalable du marché des cryptomonnaies. Toutefois, la réalité est nettement plus compliquée, en dépit des affirmations faites par l’entreprise qui prétend qu’il s’agit d’un outil extrêmement simple pour profiter de l’espace crypto. Cette plateforme encourage les utilisateurs à échanger des actifs numériques en offrant des avantages et des fonctions automatiques simples ne nécessitant pas de connaissances spécialisées.

Comment Fonctionne BitSoft360

[Funnel Name] est une plateforme robotisée qui vous accompagne dans votre parcours de trading. Avant de réaliser des transactions avec des fonds réels, il est possible de se servir du compte de démonstration pour tester ses stratégies de trading de crypto et se familiariser avec la plateforme.

Étant donné que [Funnel Name] est un robot intuitif, il est inutile de maîtriser tous les aspects techniques du trading en crypto pour l’utiliser. Par ailleurs, la plateforme prétend recourir à une technologie de pointe pour repérer les modèles qui peuvent se révéler bénéfiques pour les utilisateurs et propose des recommandations sur les fluctuations futures du marché.

Comment Utiliser BitSoft360

Vous êtes intéressé par le fonctionnement de [Funnel Name] ? Nous vous présentons ici les étapes les plus importantes à suivre :

S’inscrire

Pour vous inscrire à un test bêta, vous devez remplir le formulaire d’inscription sur le site Web de [Funnel Name]. Le système vérifie vos informations et vous envoie un e-mail de vérification.

Faire Un Dépôt Initial

Il est possible d’alimenter votre compte de trading avec un investissement initial aussitôt après la fin du bêta-test. Il y a un dépôt minimum requis de 250 $ ; cependant, cela correspond à la norme en vigueur dans la plupart des plateformes de trading.

Apprendre Et Trader

Après la création et la vérification de votre compte sur cette application de trading, elle vous donnera un manuel d’utilisation pour vous aider tout au long de votre parcours de trading.

Commencer Le Trading

Après avoir activé votre compte, vous pouvez commencer à trader sur le marché des cryptomonnaies. Même si les paramètres de risque sont également à votre discrétion, il est recommandé de laisser les paramètres par défaut.

Les Caractéristiques de BitSoft360

Les fonctionnalités proposées sont multiples et peuvent sembler un peu compliquées au premier abord. Cependant, certaines des caractéristiques les plus utiles, en particulier pour les traders débutants, comprennent :

• Une procédure de retrait facile : De prime abord, la procédure de retrait rapide de [Funnel Name] se révèle bien plus efficace par rapport à celle des plateformes concurrentes. D’après le robot de trading, si vous demandez des remboursements, vous en recevrez généralement dans les 24 heures.

• Matériel et ressources d’apprentissage : En matière d’assistance à la clientèle, [Funnel Name] accorde une attention particulière à ses utilisateurs. Ils prendront contact avec vous une fois votre inscription terminée et le processus de vérification achevé. L’équipe passera de nombreux appels téléphoniques de suivi jusqu’à ce que vous confirmiez votre compte de trading avec eux. En outre, vous pouvez également obtenir une assistance à partir des ressources et des tutoriels en ligne.

• Compte démo : Comme nous l’avons déjà indiqué, [Funnel Name] offre aux utilisateurs la possibilité d’utiliser la version démo de la plateforme, qui reproduit un environnement de trading réel sans exposer les gens à de véritables dangers financiers.

Les Avantages et Inconvénients De BitSoft360

Les Avantages

• Un compte de démonstration sans risque est à votre disposition à tout moment.

• Des Systèmes et stratégies de trading simples et faciles à utiliser.

• Une technologie de pointe

Les Inconvénients

• Les algorithmes de trading comportent des risques – il n’y a aucune garantie de réaliser des gains.

• Il faut effectuer un dépôt initial de 250 $

Conclusion

Après une étude minutieuse, il apparaît clairement que [Funnel Name] est une plateforme de trading sérieuse. Toutefois, nous vous conseillons vivement d’être prudent car le secteur du trading est extrêmement imprévisible. Nous avons découvert au cours de cette étude plusieurs qualités distinctives qui distinguent [Funnel Name] : Le site Web de la plateforme précise que vous n’avez pas besoin d’expérience préalable du trading, ce qui convient aux novices et aux traders chevronnés.

Si vous êtes à la recherche d’une plateforme sûre et fiable pour commencer votre parcours de trading, [Funnel Name] est le meilleur choix pour vous lancer !

Foire Aux Questions

Est-Ce Que BitSoft360 Est Légitime ?

Oui, il s’agit d’une plateforme de trading sûre et réputée. Vous aurez également un nom d’utilisateur et un mot de passe unique pour préserver la confidentialité de votre compte. De plus, vous n’avez pas à vous inquiéter si la plateforme partage vos données avec des tiers, car vos données sont cryptées.

Vos Fonds Sont-Ils En Sécurité ?

Il faut savoir que les plateformes de trading automatisé ne protègent pas vos fonds. En fait, vous aurez besoin d’un portefeuille de cryptomonnaies pour assurer une protection complète. Cependant, aucun rapport de fonds disparus ou volés n’a été signalé sur la plateforme BitSoft360.

Dois-Je Vérifier Mon Compte ?

Oui, un représentant de BitSoft360 vous accompagnera dans les étapes suivantes et vous aidera à effectuer la vérification de votre compte. Rappelez-vous que vous devrez fournir une preuve d’identité pour compléter le processus de création.

Le BitSoft360 Est-Il Facile A Utiliser ?

BitSoft360 est relativement simple à utiliser, particulièrement après votre inscription et une première transaction. L’interface utilisateur est très simple, donc vous ne devriez pas avoir de problèmes pour naviguer sur le site. Pour vous permettre de vous lancer avant de miser votre argent, BitSoft360 vous offre un compte de démonstration et des tutoriels à tout moment.

Mention légale : Ceci est un contenu marketing sponsorisé.