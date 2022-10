Pixlr : Un creative hub pas comme les autres

Pixlr est un éditeur basé sur le cloud utilisé pour éditer des images et les partager en ligne sur diverses plateformes. Il vient dans une variété de fonctionnalités pour améliorer vos images. Vous pouvez créer de superbes designs à partir de thèmes, de modèles et d’effets prêts à l’emploi. En outre, vous pouvez éditer les images manuellement selon votre propre choix.

Pixlr est un éditeur de photos polyvalent et riche en fonctionnalités. Vous pouvez modifier des images, créer des conceptions d’affiches et des logos, recadrer et supprimer des images d’arrière-plan, de collège et de cadre à l’aide de Pixlr. Il est disponible en version desktop, smartphone et tablette. Sur la base des caractéristiques et des fonctions, Pixlr se décline en cinq suites créatives en ligne :

Pixlr E

Pixlr E est également connu sous le nom de Pixlr Editor. C’est le meilleur outil de retouche photo utilisé par les professionnels et les hommes d’affaires. Pixlr E est doté de fonctionnalités de conception graphique avancées. Vous pouvez commencer à créer des conceptions à partir de zéro ou utiliser des modèles prêts à l’emploi pour des modifications rapides. Basé sur les fonctionnalités, Pixlr E est équivalent à Adobe Photoshop.

Pixlr X

Pixler X, également appelé Pixlr Express, est le meilleur outil d’édition d’images pour les débutants. C’est un logiciel facile à utiliser pour concevoir des images époustouflantes. Pour commencer avec Pixlr X, vous n’avez pas besoin d’être un expert en conception graphique. Pixlr X est rempli d’une vaste bibliothèque de modèles, de superpositions et d’effets prêts à l’emploi. Toutes ces fonctionnalités faciliteront votre travail d’édition.

Photomash Studio

Photomash Studio est un atout visuel de haute qualité pour les entrepreneurs et les spécialistes du marketing des médias sociaux. C’est un éditeur rapide qui peut faire votre travail en un seul clic. Vous pouvez concevoir des images de produits de commerce électronique, présenter des publications sur les réseaux sociaux et modifier des images en masse à la fois.

Supprimer l’arrière-plan

Supprimer l’arrière-plan d’une image est une tâche simple que nous devons parfois effectuer. De nombreux logiciels de conception graphique offrent cette fonctionnalité. Remove Bg est l’un des décapants d’arrière-plan uniques de Pixlr. Il s’agit d’un outil de suppression d’arrière-plan automatique basé sur l’IA qui peut nettoyer l’arrière-plan de votre image en quelques secondes. Il vous permet également de supprimer l’arrière-plan de plusieurs images à la fois.

Éditeur par lots

Pixlr offre une excellente fonctionnalité d’éditeur de lots qui vous fait gagner du temps et des efforts. Avec l’éditeur par lots, vous pouvez appliquer la même action, modification ou effet à plusieurs images simultanément. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’éditer et de renommer les images une par une.

Pourquoi choisir Pixlr ?

Lorsqu’il s’agit de fonctionnalités et de caractéristiques, les logiciels de conception graphique présentent de nombreuses similitudes entre eux. Par exemple, Pixlr est un logiciel d’édition d’images qui vous permet de concevoir des logos, des publications sur les réseaux sociaux, des dépliants, des bannières publicitaires, des couvertures de livres et bien plus encore.

D’autre part, d’autres outils de conception graphique tels que Canva, Adobe Creative Cloud Express, Pixabay, etc. ont les mêmes fonctionnalités. En utilisant tous ces outils de conception graphique et d’édition, vous pouvez créer des conceptions uniques en utilisant des images, des effets et d’autres éléments graphiques. L’avantage de Pixlr par rapport aux autres outils d’édition est son interface simple et conviviale. De plus, il est moins cher et disponible dans cinq suites créatives qui permettent aux éditeurs de créer facilement leurs conceptions.