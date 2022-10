Exclu : Le calendrier de l’Avent Pukka Herbs

Aujourd’hui, nous vous invitons en exclusivité à découvrir ensemble le calendrier de l’avent de la marque de thé et d’infusions Pukka Herbs. Un calendrier étonnant de saveurs à partager.

Pukka Herbs depuis 2001.

Pukka Herbs a été créé en 2001 par Tim Westwell et Sebastian Pole. Chaque thé et infusion biologique Pukka est savamment préparé par Sebastian Pole, herboriste, à l’aide de plantes et d’épices de qualité exceptionnelle, Pukka Herbs c’est avant tout un engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone mais aussi qui souhaite récolter toutes les plantes et herbes de manière équitable et durable.

Le calendrier de l’avent 24 jours de partage de Pukka Herbs

À l’approche des fêtes, dans un contexte de sensibilisation accrue sur la santé et le bien-être, de plus en plus de personnes recherchent des alternatives plus saines aux traditionnels calendriers de l’avent au chocolat. Et pour changer, si on s’offrait (ou on offrait) un calendrier de l’avent contenant 24 délicieuses infusions pour prendre soin de soi ? Le calendrier Pukka herbs a été créé pour être bon pour la santé mais également pour la planète. Fabriqué avec du papier kraft de qualité, orné de magnifiques détails festifs imprimés avec des encres végétales, l’emballage est entièrement recyclable. En forme de livre géant, on adorera découvrir derrière chaque fenêtre 2 infusions ou thé à partager avec sa moitié (ou un(e) ami(e), collègue, ou un parent, tant que vous partagez c’est parfait !)

Découverte du calendrier de l’avent

Attention spoiler alert ! Si vous ne voulez pas découvrir quel thé ou infusion se trouve dans le calendrier de l’avent Pukka Herbs, je vous invite à ne plus lire la suite. Sachez que le calendrier de l’avent contient au total 48 sachets de thé ou d’infusion (2 sachets dans chaque fenêtre) et qu’il est disponible à 29,99€ dans les magasins Naturalia, Bio C’Bon et en magasins spécialisés ainsi que sur www.naturalforme.fr www.greenweez.com et Amazon . Pour les plus curieux, lisez la suite !

Miam, que de saveurs à découvrir !

Case 1 : Trois gingembres, une délicieuse infusion aux trois gingembres (gingembre, curcuma doré et galanga)

Case 2 : Revital, avec une étincelle vivifiante de cannelle, cardamome et gingembre.

Case 3 : Thé vert matcha clean, un thé vert citronné succulent à l’ortie et au fenouil

Case 4 : Camomille, vanille et miel de manuka, une immersion apaisante dans un bain de sérénité.

Case 5 : Trois fenouils, un mélange apaisant de graines et de feuilles de fenouil doux et sauvage.

Case 6 : Menthe poivrée et réglisse, un doux frisson délicieusement rafraichissant

Case 7 : Citron, gingembre et miel de manuka, une infusion douce et épicée merveilleusement réconfortante.

Case 8 : Suprême Matcha green. L’alliance entre le meilleur des thés verts et du matches pour une douceur inégalée.

Case 9 : Turmeric Gold, un mélange doré du meilleur curcuma, citron et thé vert.

Case 10 : Fresh Start, du citron et du fenouil pour bien commencer la journée !

Décidément, les thés et infusions sont incroyables