Au bonheur des expressions françaises est un livre curieux et intéressant, de Catherine Mory et Tiphaine Desmoulière, paru aux éditions Larousse, en septembre 2022. Un ouvrage qui livre les secrets et mystères qui entourent les expressions et proverbes singuliers de la langue française.

Le livre débute directement avec des expressions cocasses, une grande partie aussi amusante qu’intéressante à découvrir. La première expression à retrouver est « Il met les écureuils à pied ». C’est une expression qui prend son sens avec le bucheron qui coupe les arbres, contraignant ainsi les locataires, les écureuils, à faire leur balluchon. Le bucheron met ainsi les écureuils à pied, contribuant, paradoxalement, au repeuplement de la forêt. Les provisions enterrées, et abandonnées sous terre, vont pouvoir germer et donner naissance à d’autres arbres.

La deuxième expression à découvrir est « Chacun voit midi à sa porte », une phrase qui remonte à l’époque où, dans les campagnes, il n’y avait ni horloge, ni réveil, ni montre. Pour connaître l’heure, il fallait regarder son cadran solaire, au-dessus de la porte d’entrée !

Ainsi, à chaque page, une expression, ou une citation, est expliquée, avec quelques éléments sur l’origine. Certaines sont connues, d’autres beaucoup moins et sont donc à découvrir. Il y a aussi des expressions insolites, parfois étranges, mais souvent amusantes et qui prennent tous leurs sens, lorsque l’origine est expliquée. Ainsi les mystères sont dévoilés, éclairant sur la morale, une règle d’expérience, ou un conseil de sagesse pratique et populaire. Les citations expriment aussi une vérité générale sur les êtres humains, leurs caractères et leurs comportements, souvent dissimulées sous la peau d’un animal. Les explications sont plus ou moins courtes, offrant parfois l’essentiel, ou un peu plus, avec un brin d’humour. L’humour est d’ailleurs présent, avec ces illustrations colorées et dynamiques, au trait fin et fluide.

Au bonheur des expressions françaises est un livre original et intéressant, des éditions Larousse. Un ouvrage curieux, qui propose de découvrir les secrets et origines des expressions et citations de la langue française plus ou moins connues et souvent étranges.

