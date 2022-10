Les 3 spectacles de La Toussaint à voir en famille

Partagez





Une idée géniale au Théâtre Michel

Après la visite d’un appartement, Arnaud soupçonne sa femme Marion de s’être amourachée de Cédric l’agent immobilier. Par le plus grand de hasard, il croise Thomas, un comédien amateur, sosie officiel de Cédric. Arnaud a l’idée géniale de piéger Marion. Il improvise un dîner où Thomas se fait passer pour un Cédric prétentieux et vulgaire..

Une bonne comédie de boulevard repose toujours sur “Une idée géniale”. Encore faut-il qu’elle soit bien exploitée et que l’interprétation soit de qualité.

La nouvelle création de Sébastien Castro ne déroge pas à la règle. Bien au contraire, elle revisite à merveille la farce rythmée à la Feydeau, avec une écriture millimétrée à la Francis Veber.

Sébastien Castro joue avec les mots à merveille, sans jamais sombrer dans la vulgarité. Le trait de chaque personnage est vite dessiné, mais pas caricaturé. Quand un amoureux caractériel rencontre un idiot, toute idée géniale coure à la catastrophe. Et dès lors que le jeu est sincère, il n’y a plus qu’à dérouler la farce pour notre plus grand plaisir.

1983 au Théâtre de la Porte Saint-Martin

Après avoir connu un succès fulgurant en 1983, la créatrice de mode Michèle Davidson coupe les ponts avec le show-business. Elle se terre dans un luxueux appartement avec Bernard, son plus proche ami – confident qui a “des nouilles molles à la place des doigts“. 39 ans enfermés, sans contact extérieur. Excepté Riton, éternel amant éconduit, qui meurt soudain d’une crise cardiaque..

Du boulevard à la Porte Saint-Martin ?! Avec Chantal Ladesou ?! C’est donc ça le Multiverse ?

Nom de Zeus ! Ce splendide décor à moumoute qui scintille le Disco. Cette somptueuse coupe mulet de Dominique Daguier. Et ces magnifiques costumes flashy à épaulettes. C’est beau, c’est grandiose, c’est d’une nostalgie vivifiante !

La rencontre entre les années 80 et aujourd’hui prête à réflexion entre deux répliques absurdes. Cependant il n’est pas question de savoir si c’était mieux avant. Juste d’assister à une pièce originale et populaire. Là réside toute la particularité de “1983”. De jouer du cadre majestueux du Théâtre de la Porte Saint-Martin et des codes du boulevard pour oublier le temps d’une soirée 2022.

Black Legends à Bobino

1h30 de groove historique qui retrace un siècle de musique afro-américaine en 36 tableaux. Oui, sur papier c’est un projet ambitieux et casse-gueule. “Black Legends” peut désarçonner au début avec un maître de cérémonie qui vante l’attractivité animalière de sa troupe d’artistes exotiques. Et d’un coup, on passe sur un tube jazzy qui donne envie de danser.

Valéry Rodriguez a imaginé un show musical à la fois ludique et festif. Un théâtre musical atypique entre la playlist “tube d’un jour et de toujours” et le sous-texte politique lié au contexte social. On applaudit, on se déhanche et on en ressort plus cultivé.

“Il fallait trouver un axe de théâtre musical et à chaque tableau son époque. C’est par les paroles, la musique et les gestuelles, que le récit se construit. Il ne s’agit pas de mettre en scène une simple succession de tubes. Au contraire, on les sort de leur cadre pop pour servir un fil narratif historique, très riche en partition émotionnelle.” Le challenge de Valéry Rodriguez est réussit. On écoutera plus jamais No More Drama de Mary J. Blige de la même manière.

Les tableaux s’enchaînent à un rythme effréné telle une révolte sourde qui trouve sa voix. Une spectaculaire leçon d’histoire pour petits et grands au constat implacable : le combat est encore long pour en venir à bout du racisme. De l’espoir né par l’élection de Barack Obama, il ne reste qu’un intemporel mouvement contestataire Black Lives Matter. Les mentalités ont certes évoluées mais le rejet de l’autre s’est exacerbé.

“Je hais les injustices raciales, et, plutôt que de l’exprimer par de la colère, j’ai transformé cette haine de la haine par de l’amour.” Le mantra de Valéry Rodriguez peut-être jugé comme naïf, il n’en reste pas moins la meilleure arme pour un meilleur lendemain.