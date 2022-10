King Spawn – Le premier tome

King Spawn est un nouveau spin-off de la série originale Spawn, de Tood McFarlane, qui débute avec ce premier tome, paru en septembre 2022, aux éditons Delcourt. Une nouvelle série, pour les trente ans de ce personnage, qui offre un nouvel élan plutôt réussi.

Deux semaines auparavant, Cogliostro patiente au bout d’un ponton, avec son chat. Il lui a fallu tant de temps, tant de siècles pour en arriver là, pour que la chance souri au vieil homme. Il prie pour que ses ennemis restent aussi perclus de défauts, qu’ils l’ont toujours été, pour encore quelque temps. Assez de temps pour qu’il puisse accomplir son destin légitime. Aussi, il ne peut se permettre la moindre interférence et tout doit se jouer à la perfection. Derrière lui, des hommes approchent, l’un d’eux l’interpelle, lui demandant pourquoi il fuyait. Le vieil homme affirme qu’il ne se cachait pas, il attendait ! L’autre homme le menace, affirmant que quoique Cogliostro est pu faire, c’est terminé. Ses actes sont devenus trop problématiques… Le chat veut protéger son maître et se jette sur l’homme. Mais il est rapidement abattu. L’homme ramasse, dans la dépouille, une curieuse gélule.

Le récit est bien découpé, avec un prologue, puis différents chapitres, pour finir avec un court interlude, intéressant. Ce nouveau spin-off permet de retrouver bon nombre de personnages, et de continuer à les exploiter, les développer, pour le plus grand bonheur des fans. La bande dessinée est dense, pleine d’action, de rebondissements et de tension. Le moment est venu pour le héros de suivre sa destinée, qui est de devenir le roi des Enfers ! Les combats et l’action ne cessent guère, donc, dans ce premier tome, qui laisse malgré tout et heureusement, entrevoir une intrigue qui tient la route et tient en haleine. Les coups bas, les manipulations et la tentation du pouvoir sont au cœur de cet album captivant et rythmé. Le dessin est toujours aussi plaisant, offrant de belles scènes d’action à découvrir.

King Spawn est un spin-off de la série Spawn, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome prometteur. Une série qui a déjà trente ans, et qui se poursuit ainsi, à travers différentes séries, toutes aussi captivantes, pleines d’action et de combats épiques.

Lien Amazon