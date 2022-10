La collection Flash fiction, des éditions Rageot, se complète avec ce nouveau titre, Azur et le mystère de la pièce d’or, paru en octobre 2022. Un roman jeunesse, de Clémence Beauvais, illustré par Grégory Elbaz, qui présente une histoire d’enquête drôle et tendre, adaptée aux DYS.

En ce temps-là, sous les rues de Paris, serpentaient des centaines de longs tuyaux d’acier. Ils étaient comme les tentacules d’une énorme pieuvre. C’est par ces tuyaux que fusait un petit tube, à toute vitesse. Il traversait la ville, sous terre, plus vite que les oiseaux dans le ciel. Dans ce tube, il y avait une lettre. C’était une lettre très spéciale, sur un papier bleu. Une lettre qui réclamait qu’on l’envoie de toute urgence, dans les longs tuyaux, sous les rues de Paris, au lieu de passer par la poste normale, c’est-à-dire à la surface, avec tous les embouteillages de calèches. Une lettre aussi importante et urgente, un petit bleu, on l’apporte vite au bureau de poste, pour la mettre vite dans un tube…

Le récit est bien découpé, court et captivant, accessible pour les jeunes lecteurs DYS. Il présente un Paris du début du XXème siècle, et des petits télégraphistes, parmi lesquels Azul. Un jeune garçon orphelin, parmi tant d’autres, qui va un jour se laisser tenter… En effet, alors qu’il doit acheminer une lettre bleue, il remarque que celle-ci est plus lourde que d’habitude et qu’une pièce d’or s’y cache. Le jeune garçon est tenté, il garde la pièce et l’enveloppe. Les ennuis et l’aventure vont commencer ! Le roman est bien découpé, plein de découvertes, de rebondissements et de suspense. Le héros est attachant, pris par la culpabilité, il va devoir faire au mieux, pour réparer ses erreurs… Le texte est accompagné par des illustrations en noir et blanc, au trait rond et expressif.

Azur et le mystère de la pièce d’or est un roman jeunesse de la collection Flash Fiction, pour les enfants DYS, des éditions Rageot. Une histoire courte et plaisante, qui invite à suivre les aventures d’un jeune télégraphiste orphelin, qui a gardé une pièce d’or et une lettre, qu’il aurait dû remettre…

