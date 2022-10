Les sites touristiques à ne pas manquer en Vendée

Pour passer des vacances de rêve, la Vendée est une destination idéale. Elle attire de nombreux visiteurs chaque année et est plébiscitée pour ses magnifiques plages. Au-delà de celles-ci, il existe plusieurs autres sites à découvrir et de nombreuses activités à pratiquer. Si vous envisagez de vous y rendre, nous vous faisons le point sur les lieux incontournables de la région.

Les Sables-d’Olonne, une charmante ville de bord de mer

Situé dans la région des Pays de la Loire, les Sables-d’Olonne est une ville dans l’ouest de la France, bordée par l’océan Atlantique. Elle est réputée pour ses belles plages et son climat doux et ensoleillé. Ses paysages pittoresques composés de dune, de marais, de forêts font de ce lieu un cadre idyllique. Que ce soit pour un week-end ou quelques semaines, y faire un tour vous apportera détente et calme.

Pour votre hébergement dans Les Sables-d’Olonne, plusieurs types de logements sont disponibles. Vous pourrez choisir celui qui vous convient en fonction du confort que vous recherchez et de votre budget. On retrouve notamment plusieurs campings en Vendée proposant des mobil-homes, des emplacements vides pour camping-car et tentes, ou encore des logements insolites. Ils sont spacieux et disposent de tous les équipements nécessaires pour que vous puissiez vous sentir à votre aise. Vous pourrez bénéficier par exemple du wifi, des services de restauration, des piscines extérieures, etc.

Par ailleurs, de nombreuses activités sont prévues dans Les Sables-d’Olonne pour les couples ainsi que les familles. Il vous sera possible d’assister entre autres à une course nautique dénommée le Vendée Globe. Elle est très connue dans la région et elle oppose des voiliers monocoques. Vous pourrez également faire de la randonnée à pied ou à vélo en vous promenant dans la ville. Visiter le zoo et faire une virée en bateau sont autant d’activités qui ne manqueront pas de vous plaire.

L’île d’Yeu est une île magnifique qui mérite une visite

L’île d’Yeu est dotée de longues plages de sable et de falaises battues. Elle possède également des forêts de chênes favorables aux randonnées pédestres ou cyclistes. Sur l’île d’Yeu, il vous sera possible d’explorer les villages qui la composent. Vous pourrez par exemple visiter le village de la Meule qui se caractérise par ses belles demeures dont la construction remonte au XIXe siècle. On y remarque également de jolies cabanes de pêcheurs. Par ailleurs, vous pourrez flâner autour du Port-Joinville où vous pourrez observer des bateaux de pêche dans leurs rondes habituelles.

Vous pourrez également voir au cœur du Port-Joinville des monuments et des sites comme l’église Notre-Dame du Port, le monument norvégien, le phare des mariés, etc. En faisant un tour dans les petits commerces du village, vous pourrez vous offrir quelques souvenirs de votre escapade.

Le Puy du Fou, un incontournable de la Vendée

Si vous partez pour la Vendée, inscrivez la visite du Puy du Fou sur votre liste de chose à faire. Vous y vivrez des moments inoubliables, chargés d’émotion, que vous soyez en famille ou entre amis. Le Puy du Fou est un complexe de loisir hors du commun, car il ne propose ni manèges ni attractions ordinaires. Sa promesse est d’émouvoir ses visiteurs et son concept est basé sur la diffusion de films ou de spectacles originaux.

À cet effet, vous pourrez y suivre des mises en scène très réalistes des films comme : les Vikings, le Mystère de La Pérouse, les Noces de feu, etc. Par ailleurs, les amoureux de la nature auront la possibilité de flâner à travers près de 250 hectares de jardin à la française en écoutant de douces mélodies.

L’estuaire du Payré : un lieu historique, naturel et géologique

L’estuaire du Payré est un lieu d’exception situé à 10 km des Sables-d’Olonne. Il se retrouve précisément entre Talmont-Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer. C’est un endroit historique qui vous laissera découvrir sur ses rochers des traces de dinosaure.

L’estuaire du Payré est classé Grand Ensemble Naturel du fait de la préservation de sa faune et de sa flore. Vous y découvrirez donc diverses espaces animales et végétales. Par ailleurs, la gestion des déchets et des visiteurs s’y fait de façon écologique. Il faut également préciser que l’estuaire du Payré abrite la plage de veillon. Dans ce cadre, les férus d’activité nautique pourront effectuer des parties de pêche, du kit-surf, etc.

L’estuaire du Payré dispose également d’un paysage enchanteur. Vous y découvrirez des dunes et des falaises, en suivant le cours d’eau.

Ne passez pas à côté du Marais Poitevin

Le Marais Poitevin est un parc naturel qui se retrouve au sud de la Vendée. Il passe par le nord de la Charente-Maritime et fait partie des plus grands parcs naturels de la France. En effet, il s’étend sur près de 112 000 hectares et dispose d’une flore et d’une faune diversifiées. Aussi connu sous le nom de Venise verte, on y retrouve de nombreux embarcadères qui vous inviteront à des balades en barque. Vous pourrez rencontrer au cours de votre virée des martins-pêcheurs, des loutres, d’autres espèces des marais, etc.

Par ailleurs, à pied ou à vélo, vous pourrez faire de la randonnée en toute sérénité sur les sentiers du Marais Poitevin. Vous découvrirez de magnifiques villes comme Coulon. Vous y verrez la nouvelle brasserie du Marais, l’embarcadère Prada, etc.

Il faut noter que le Marais Poitevin s’étend jusqu’aux plages de l’océan Atlantique. Vous pourrez y pratiquer des activités nautiques. Vous aurez le choix entre le surf, la voile, le stand-up paddle, le kite surf, etc. Vous pourrez même profiter de la plage ou vous partir à la découverte des coquillages et crustacés.

Pour vous détendre tout en découvrant de nouvelles choses, organiser des vacances en Vendée est une option intéressante. Pensez toutefois à vous munir d’un chapeau, d’une crème et de lunettes solaires. Vous en aurez besoin par temps chaud. Un appareil photo vous sera également d’une grande utilité si vous souhaitez prendre des clichés des lieux visités.