Idéfix et les irréductibles – Ça balance pas mal à Lutèce !

Ça balance pas mal à Lutèce ! est le troisième tome de la série jeunesse, Idéfix et les irréductibles, paru aux éditions Albert René, en octobre 2022. Une petite bande dessinée de Marine Lachenaud, Olivier Serrano, David Etien et Philippe Fenech, qui présente trois nouvelles aventures pour le petit chien et ses compagnons.

Une nouvelle journée ensoleillée vient de se lever sur Lutèce. La cité s’éveille doucement, tout comme Idéfix et Baratine qui flânent dans les rues. Mais leur tranquille promenade est rapidement interrompue par des cris. Abraracourcix est en colère contre son beau-frère. Il le traitre de sale romain et affirme qu’il devrait avoir honte ! Bonemine rouspète son mari en lui demandant de lâcher son frère. Les deux hommes se fâchent à cause d’un glaive gaulois vendu par Homeopathix à un romain, Anglaigus. Le glaive en question à une grande valeur symbolique, il a appartenu à un grand chef gaulois, Camulogène. Symbole de résistance gauloise, Abraracourcix ne supporte pas qu’un romain soit en sa possession…

Trois nouvelles aventures sont à découvrir, dans ce nouveau tome, offrant ainsi pleine d’humour et d’action. Il est plaisant de retrouver Idéfix, entouré de ses compagnons, pour tenter reprendre un glaive des mains d’un roman, de stopper un brouillard irrespirable et de sauver le réveil de Lutèce. De nouvelles missions et défis attendent donc les trois chiens, le chat et les oiseaux, toujours aussi courageux et intrépides. La bande dessinée se lit facilement, proposant donc de suivre ces personnages attachants et amusants, toujours prêts à défier les romains, pour rétablir la justice. Le dessin est tout aussi plaisant, respectant les traits originaux, pour un album dynamique, coloré, avec des personnages expressifs.

Ça balance pas mal à Lutèce ! est un nouveau tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René. Un petit album qui propose trois nouvelles histoires, trois missions pleines de courage, de danger et d’humour, pour le petit chien et ses compagnons attachants et drôles.

