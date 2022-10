Rosebrow, le sérum sourcils de Rosegold Paris

Lede Rosegold Paris est la solution idéale pour dire bonjour aux sourcils fournis sans utiliser de maquillage . Composé avec 95% d’ingrédients naturels, il favorise la croissance des sourcils. Parmi les nombreux retours de la clientèle, on peut constater des résultats rapides et naturels dès les premières semaines. En effet, lecontient de l’huile de ricin, reconnue pour ses nombreux bienfaits. Ainsi, ses vertus nourrissantes hydratent les sourcils et les densifie, accélérant la pousse. D’autre part, ce sérum contient également des vitamines et principes actifs puissant à haute concentration tels que le biotinyl GHK ou encore la Biotine. Ses talents multiples lui ont d’ailleurs valu une Victoire de la Beauté.