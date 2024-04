Le grand livre de la kinésiologie spécial enfants – Ed. Leduc

Le grand livre de la kinésiologie spécial enfants est un guide pratique, paru aux éditions Leduc, en mars 2024. Un livre d’Audrey Mée, qui propose une méthode de santé douce, alliant techniques anciennes et modernes, pour apaiser les enfants et libérer leurs émotions.

C’est avec un sommaire simple et sobre que débute l’ouvrage. Une introduction, par la suite, vient expliquer pourquoi ce livre, entre grossesse, accouchement, angoisses, peurs, répercussions, pleurs, épuisements, couple, patience, tensions… Ainsi, ce livre s’adresse aux futurs parents et aux parents curieux d’expérimenter de nouvelles techniques pour accompagner la croissance et l’apprentissage de l’enfant. L’ouvrage convient aussi aux parents désireux de suivre leur propre chemin, à toutes les personnes aux contacts d’enfants. Il faut donc réussir à mettre des mots et installer un dialogue, pour le bien-être de l’enfant, et la vie familiale, pour éviter les troubles, difficultés, relations complexes…

Après une introduction et la révélation de l’autrice, une première partie s’attache à une approche thérapeutique, par la kinésiologie. Une approche globale de la santé qui étudie les mouvements du corps humain, ses composants biologiques et sociaux. Une méthode de rééquilibrage psycho-corporel visant à tester et corriger les déséquilibres de l’organisme. La deuxième partie propose de libérer les émotions vécues lors de la périnatalité. Enfin, la troisième et dernière partie présente une boîte à outils pour accompagner les enfants. Le livre propose donc une méthode douce, issue de techniques anciennes et modernes, pour libérer les émotions des enfants, les aider à s’apaiser et à avancer dans la vie, en toute sérénité. Une analyse de 45 situations liées à la périnatalité et sources de blocage chez l’enfant vient compléter l’ouvrage. Une boîte à outils pratique offre des solutions à 15 problèmes du quotidien, entre le sommeil, la séparation, la jalousie…

Le grand livre de la kinésiologie spécial enfants est un guide pratique et complet, des éditions Leduc. Un ouvrage qui propose de découvrir la kinésiologie. Une méthode pour aider les enfants à libérer leurs émotions, s’apaiser et avancer dans le quotidien, plus sereinement.

