Trop nul – Loulou & Cie

Trop nul est un album cartonné, des éditions L’école des loisirs, paru dans la collection Loulou & Cie, en février 2024. Une histoire courte, de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, pleine d’humour, d’un garçon ronchon, qui en veut toujours plus et fait des caprices.

Devant son bocal, un jeune garçon souffle. Il ne semble pas très heureux. Il trouve que les poissons rouges, c’est trop nul ! Le jeune garçon se relève, croise les bras et explique que lui voulait une tortue. Il se retrouve bientôt avec une tortue. L’animal mange tranquillement une feuille de salade, alors que le garçon lance une balle. Il constate que la tortue ne réagit pas et affirme que les tortues c’est trop nul ! Aussi, il préfère les chats… Un chat arrive, mais il reste en haut d’un tabouret, car il a peur de la tortue qui semble pourtant l’apprécier. Le jeune garçon souffle, pensait qu’il est trop nul ce chat !

Ainsi de suite, ne se souciant que de lui, le jeune garçon demande toujours un nouvel animal. Très capricieux, il ne semble pas apprécier ce qu’il reçoit. Il semble se moquer du bonheur de ces animaux, qui ne jouent pas avec lui, comme il le souhaiterait. En effet, le poisson rouge est ennuyant, car il reste dans son bocal à tourner en rond, la tortue mange sa feuille de salade, le chat a peur de la tortue et reste sur le tabouret… Bref, le garçon n’est pas content et veut toujours mieux ! Malheureusement pour lui, rien ne s’arrange. Le récit est court, répétitif et très amusant. Il vient dénoncer ces caprices d’enfants, parfois ridicules, ne se souciant point du bonheur des autres, et ici en l’occurrence, des animaux. Une manière aussi de découvrir quelques animaux, pour les jeunes lecteurs, à travers ce petit album original, rigolo et coloré.

Trop nul est un album cartonné plein d’humour, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un récit drôle qui vient se moquer des caprices d’un enfant qui veut toujours plus, car il croit que ce qu’il n’a pas encore est mieux que ce qu’il possède déjà.

