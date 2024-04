Escape game – L’incroyable destinée de Cléopâtre

L’incroyable destinée de Cléopâtre est un nouveau titre de la collection Escape game, des éditions Larousse, paru en février 2024. Un livre-jeu original qui mêle parfaitement escape game et roman d’aventures, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans.

Bienvenue dans l’Egypte antique, où Cléopâtre VII a été reine, mais n’a jamais quasiment gouverné seule. En effet, elle s’est mariée avec deux de ses frères, qui étaient eux-mêmes pharaons. Cependant, l’histoire a retenu le nom de Cléopâtre ! La reine a vécu à l’aube de la création de l’Empire romain, offrant une vie pleine de rebondissements. Aussi, le livre propose de les découvrir dans les pages à suivre, sous forme de jeux… Les jeunes lecteurs sont donc invités à rencontrer Cléopâtre et à l’accompagner tout au long de sa vie, en tant que dame de compagnie, pour découvrir la vie de la dernière reine d’Egypte.

Le livre-jeu propose aux enfants d’aider Cléopâtre à affronter les dangers qui l’entourent. Pour cela, une histoire immersive est présentée, comme un roman d’aventures à tiroirs. Des énigmes de toutes sortes sont à résoudre, pour venir en aide à Cléopâtre, permettant de s’amuser, à vivre une belle aventure. Pour cela, il va falloir ouvrir l’œil, déchiffrer des messages, résoudre des énigmes, et utiliser son esprit de déduction pour déjouer les conspirations. L’intrigue est immersive et idéale, pour les enfants à partir de 8 ans, offrant des jeux et énigmes variés. Des illustrations viennent compléter le roman d’aventures, ainsi que les solutions aux épreuves, à la fin de l’ouvrage.

L’incroyable destinée de Cléopâtre est un livre-jeu immersif, des éditions Larousse. Un roman d’aventures, avec des énigmes à résoudre, qui propose de découvrir la vie de Cléopâtre et de lui venir en aide, pour affronter ses ennemis et protéger son trône.

Lien Amazon