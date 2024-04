Le petit prince qui ne voulait pas être roi – Ed. Kaléidoscope

Le petit prince qui ne voulait pas être roi est un album jeunesse, paru aux éditions Kaléidoscope, en février 2024. Un ouvrage amusant, de Nadine Brun-Cosme et Thierry Manes, qui présente un récit pétillant, sur l’affirmation de soi, le courage et la responsabilité.

Un petit prince vivait dans son château, au milieu des collines et des bois. Il vivait avec son père, le roi et sa mère, la reine. Le jeune enfant parcourait son royaume à cheval, sous le soleil ou sous la neige. Il caracolait dans les plaines et traversait les rivières. Son royaume était grand, son royaume était beau, et le petit prince était heureux ainsi. Mais lorsqu’il fut assez grand, la reine lui offrit une couronne et le roi, une épée, ainsi que de belles bottes. Le roi et la reine expliquaient à leur enfant qu’ils avaient toujours porté la couronne et l’épée, et avaient chaussé de grandes bottes. Ils les confient maintenant au jeune prince, car, lorsqu’ils ne seront plus là, il sera roi et devra les porter, pour que le peuple puisse le reconnaître.

Mais le petit prince n’aimait ni sa couronne, trop lourde, ni son épée et encore moins ses bottes. Alors, il les laissa au premier venu, un âne, un chevalier teigneux et une sorcière… Là, vont commencer les ennuis, pour le petit prince qui ne veut pas assurer sa mission. En effet, comme laissé à l’abandon, le royaume ne va plus être aussi grand et beau… Le jeune garçon va devoir réagir ! L’album est plutôt amusant, proposant de suivre cet adorable enfant, qui fuit ses responsabilités, mais se rend compte de sa bêtise et va tenter de se rattraper. En effet, il n’y a pas que pour lui que tout ne va pas ! Ainsi la bienveillance, le pardon sont au cœur de cette drôle d’aventure, qui se lit assez facilement. Des répétitions offrent une belle dynamique de lecture aux jeunes lecteurs. Le dessin reste plaisant, rond et coloré.

Le petit prince qui ne voulait pas être roi est un album jeunesse amusant des éditions Kaléidoscope. Une histoire bien rythmée, proposant de suivre un jeune enfant qui fuit ses responsabilités, pour la tranquillité, mais va se rendre compte rapidement de sa bêtise…

