RINGANA: La Révolution des Soins Bucco-Dentaires Bio

En matière de soins dentaires, la simplicité et l’efficacité ont toujours été privilégiées. Mais Ringana a décidé de briser les normes avec ses innovations bio – le fresh tooth balm et le fresh tooth oil, des produits qui promettent une hygiène bucco-dentaire optimale tout en respectant la nature.

Au premier abord, l’appréhension peut être présente car il ne s’agit pas simplement de déposer du dentifrice sur une brosse. L’expérience Ringana, c’est l’exploration d’une approche novatrice et écoresponsable.

Fresh tooth balm – 125 ml – 14,70€

Premièrement, le fresh tooth balm, vendu à €14,70, est un trésor bio conçu pour une propreté dentaire exceptionnelle. Sa formulation unique avec du fluorure de sodium aide à la reminéralisation, fortifiant l’émail et éloignant les caries. L’extrait de solidago, unique dans les soins dentaires, assure une flore buccale équilibrée.

Déposer une petite quantité de ce baume sur une brosse à dents humide, frotter doucement, et rincer, voilà une routine simplifiée mais efficace. Pour un résultat optimal, le fresh tooth balm est à utiliser deux fois par jour. Ce baume transcende l’ordinaire, offrant une douceur appréciable au quotidien.

Fresh Tooth Oil – 125 ml – 14,70€

Si l’usage du baume est inhabituel, le fresh tooth oil, aussi à €14,70, défie davantage les conventions. Adieu la pâte mentholée, bonjour l’huile dentaire. Beaucoup ont déjà intégré le bain de bouche à l’huile dans leur routine. Ici, Ringana perfectionne l’idée. Cette huile biologique combine l’efficacité antibactérienne de l’huile de manuka et du bisabolol avec les propriétés anti-inflammatoires et régénératrices, offrant un soin complet. Un peu d’huile, un brossage doux, et la magie opère. De plus, les huiles de menthe et d’eucalyptus maintiennent une haleine fraîche, tandis que l’extrait de curcuma protège contre les caries et la parodontite.

L’utilisation est simple mais pas habituelle : agitez le flacon, répartissez une cuillerée à café de fresh tooth oil dans la bouche, naviguez le liquide entre les dents, recrachez l’excédent, puis brossez doucement avec une brosse à dents humide.

En bref !

La transition vers les produits Ringana peut surprendre, mais une fois le pas franchi, il n’y a pas de retour en arrière. L’investissement dans ces produits est un pas vers une routine dentaire éco-responsable et efficace. Les deux produits sont idéals en association, le fresh tooth balm le matin pour un réveil doux et le fresh tooth oil associé au balm le soir pour un nettoyage profond.

Les soins dentaires avec Ringana sont uniques, un peu audacieux, mais extrêmement gratifiant. Pour des dents saines et une conscience tranquille, l’exploration vaut absolument le détour. Laissez de côté vos tubes habituels et plongez dans l’aventure Ringana, votre sourire vous en remerciera!

Site de Ringana >>