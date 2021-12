Ringana – Un calendrier de l’avent responsable

Ringana, marque de cosmétiques et de compléments alimentaires autrichienne, présente, pour patienter en beauté, pour cette fin d’année, un calendrier de l’Avent responsable. Un coffret en carton recyclé fait de six boîtes à ouvrir les dimanches de l’Avent, mais aussi le jour de la Saint-Nicolas et la veille de Noël.

Ringana est une marque autrichienne qui, depuis 1996, fabrique des produits naturels et durables, mais aussi frais, pour les soins de la peau. La base des valeurs de l’entreprise est la fraîcheur, car les produits sont frais, naturels, donc très sensibles perdant rapidement de leur efficacité, mais aussi la constance, l’éco-responsabilité et l’efficacité. Les produits de soins sont végétaliens, non testés sur les animaux, ils ne contiennent pas, non plus, d’additifs artificiels, d’où leur fraîcheur et leur date de péremption.

Pour patienter dans la douceur et le soin, la marque propose un calendrier de l’Avent responsable, un joli coffret en carton recyclé, qui renferme six boîtes, en carton recyclé également. Des boîtes avec des dates, pour savoir quand les ouvrir, au fur et à mesure des dimanches de l’Avent, mais aussi le jour de la Saint Nicolas et la veille de Noël. Le design est sobre et élégant, assez simple, avec les ingrédients de produits à retrouver dans les différents produits à retrouver.

Ainsi, c’est le 28 novembre que débute la découverte, avec une première boîte à ouvrir et deux flacons de 50ml chacun d’huile et de baume dentaire. Des incontournables de la marque, qui propose donc des soins dentaires, en premier lieu. Un soin complet avec l’huile à utiliser en premier, comme un bain de bouche, à faire naviguer entre les dents, pour ensuite être recrachée. Enfin le baume est à utiliser comme un dentifrice, pour prévenir des carries et protéger les dents. Légèrement mentholés, les deux produits de soins sont agréables à utiliser. Dans la seconde boîte à ouvrir le premier dimanche de décembre se trouve un flacon de 50ml de lait pour le corps à sortir. Le lait est fluide, doux, légèrement parfumée à la rose et très agréable à appliquer. Il n’est pas gras, il pénètre facilement, dans l’épiderme pour hydrater et apporter de la douceur.

La troisième boîte à ouvrir est pour le lendemain, jour de la Saint Nicolas. A l’intérieur de cette boîte, un savon à la noix de coco, à l’amande et à la grenade, aux huiles et aloe vera, parfait pour le corps, comme pour le visage. Un produit de soin à retrouver dans toutes les salles de bain, pour prendre soin de sa peau sans l’abîmer et la nettoyer tout en douceur. Le savon sera également l’allié des peaux sèches l’hiver, il est un vrai réconfort. La quatrième boîte cache un flacon de 15ml de sérum pour les yeux. Un sérum à effet rafraîchissant et décongestionnant, qui lisse rapidement la peau fine et fragile du contour des yeux. Les poches et cernes, signent de stress et de fatigue, s’estompent assez bien, avec cette solution au parfum curieux et la texture assez lisse et crémeuse.

Dans la cinquième boîte se trouve un flacon de 15ml de soin de nuit vitaminé. Un soin à appliquer le soir, sur le visage, le cou et le décolleté, pour relancer la synthèse du collagène et combler les rides, avec la vitamine qui va stimuler la production d’élastine, également. La solution s’applique facilement à masser et à faire pénétrer dans la peau tranquillement, tous les deux à trois soirs, pour habituer sa peau doucement. Enfin, la dernière boîte, à ouvrir la vieille de Noël, renferme une boîte de compléments alimentaires Chi, qui dynamise et revitalise le corps, parfaits en cette période de fêtes et fin d’année. Des gommes molles végétales contenant de la caféine naturelle, de la vitamine C, issue de l’Acérola et des extraits de plantes et de la L-théanine.

Le calendrier de l’Avent Ringana, sous la forme d’un coffret responsable, propose quelques produits spécialement pensés pour les fêtes, des soins précieux, pour le corps et le bien-être, afin de finir l’année dans la douceur, le réconfort et le plaisir. Un coffret à offrir ou à s’offrir…

